Ισπανία: 25χρονος σκότωσε γονείς και πυροβόλησε τον 7 μηνών γιο του – Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της επίθεσης

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στην πόλη Ελ Εχίδο - Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες
Tο σημείο της ένοπλης επίθεσης, στη νότια πόλη Ελ Εχίδο, στην επαρχία Αλμερία, Ισπανία/ Reuters
Η αστυνομία της Ισπανίας δήλωσε την Τρίτη (19.05.2026) το πρωί ότι συνέλαβε έναν 25χρονο άνδρα που φέρεται να σκότωσε τους δύο γονείς του και τραυμάτισε τέσσερις άλλους, συμπεριλαμβανομένου ο επτά μηνών γιος του, σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας (18.05.2026) στην πόλη Ελ Εχίδο, στην επαρχία Αλμερία, στα νότια.

Οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Ισπανίας. Εκτός από τον γιο του υπόπτου, στους τραυματίες περιλαμβάνονται ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένας ακόμη ανήλικος. Ειδικές μονάδες συνέλαβαν τον ύποπτο γύρω στις 4 π.μ. της Τρίτης.

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν για πρώτη φορά μετά τις 11 μ.μ. (21:00 GMT) τη Δευτέρα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία διερευνά το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης, η οποία αρχικά φαινόταν να είναι ενδοοικογενειακή βία, καθώς και την προέλευση του πυροβόλου όπλου που χρησιμοποίησε, καθώς ο ύποπτος δεν διέθετε άδεια οπλοκατοχής.

Οι πυροβολισμοί είναι σχετικά σπάνιοι στην Ισπανία, όπου η οπλοκατοχή ρυθμίζεται αυστηρά και τα πυροβόλα όπλα είναι λιγότερο συνηθισμένα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ισπανία κατέγραψε 53 ανθρωποκτονίες με πυροβόλα όπλα το 2023, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, ή 0,1 θανάτους ανά 100.000 άτομα – από τα χαμηλότερα ποσοστά τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο.

