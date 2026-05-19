Τζόναθαν Άντικ: Ο διάδοχος της Mango, τα 3 στοιχεία που τον «πρόδωσαν» στην έρευνα για τον θάνατο του πατέρα του και η καθοριστική μαρτυρία

Μια υπόθεση που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως τραγικό δυστύχημα μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη της Ισπανίας παίρνει πλέον διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ. Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε χαράδρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη, συνελήφθη σήμερα (19.05.2026) μετά από 18 μήνες έρευνας της καταλανικής αστυνομίας για την υπόθεση.

Ο γιος του ισχυρού άνδρα της Mango υποστήριζε από την πρώτη στιγμή την αθωότητά του, ωστόσο η έρευνα των αρχών, που αρχικά αντιμετώπισε την υπόθεση ως δυστύχημα, άρχισε σταδιακά να στρέφεται προς το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν ήταν το μοναδικό πρόσωπο που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι των Σπηλαίων Μονσεράτ, στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης. Αρχικά, ο θάνατός του αποδόθηκε σε τραγικό ατύχημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η κατάθεση του Τζόναθαν Άντικ δεν έπεισε τους ερευνητές. Αντιφάσεις στις περιγραφές του, ασάφειες σχετικά με τις κινήσεις τους εκείνη την ημέρα και στοιχεία που φέρονται να μην συμβάδιζαν με τα ευρήματα της καταλανικής αστυνομίας ενίσχυσαν τις υποψίες των αρχών.

Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουτ, επαγγελματία γκολφέρ και συντρόφου του Ίσακ Άντιτς, η οποία φέρεται να κατέθεσε πως οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν ιδιαίτερα τεταμένες.

Ο Ίσακ Άντικ, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μετακόμισε στη Βαρκελώνη σε ηλικία 14 ετών, δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες μόδας στον κόσμο. Η Mango εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κολοσσό του prêt-à-porter με περισσότερα από 2.800 καταστήματα διεθνώς, ενώ ο θάνατός του προκάλεσε σοκ στον επιχειρηματικό κόσμο και στην ισπανική κοινωνία.

Ο Τζόναθαν και οι δύο αδελφές του, αποτελούν πλέον τους βασικούς ιδιοκτήτες της Mango μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Άντικ

Ο Τζόναθαν Άντικ κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Mango και θεωρείται ένα από τα βασικά πρόσωπα της επόμενης ημέρας του ομίλου. Οι αδελφές του, Τζούντιθ και Σάρα, ανέλαβαν ρόλους στη μητρική εταιρεία MNG.

Σπούδασε Οπτικοακουστική Επικοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια φοίτησε στο IESE Business School, όπου ειδικεύτηκε στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά για στελέχη διοίκησης, ενώ ολοκλήρωσε και Executive MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Εντάχθηκε στη Mango το 2005, συμμετέχοντας στη δημιουργική διαδικασία, στον σχεδιασμό συλλογών και στη διαχείριση ομάδων. Δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση της Mango Man, της ανδρικής σειράς του ομίλου, με στόχο τη διεθνή ανάπτυξή της.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην εταιρεία, είχε επίσης υπό την ευθύνη του τους τομείς Επικοινωνίας και Brand, αλλά και το τμήμα Εσωτερικού Σχεδιασμού του Ομίλου Mango.

Το Forbes εκτίμησε την καθαρή περιουσία του Άντιτς λίγο πριν τον θάνατό του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον, ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Καταλονία και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ισπανία.

Μετά τον θάνατο του Άντικ, η Mango μπήκε σε φάση ανασύνταξης. Ο διευθύνων σύμβουλος Τόνι Ρουίθ ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, ο πρώτος μη μέλος της οικογένειας που βρέθηκε στην κορυφή.

Ο Τζόναθαν ορίστηκε αντιπρόεδρος, ενώ οι αδελφές του, Τζούντιθ και Σάρα, ανέλαβαν ρόλους στη μητρική εταιρεία MNG.