Financial Times: Ο Πούτιν ίσως μετανιώσει για την εισβολή στην Ουκρανία, είπε ο Σι στον Τραμπ

Στην παραδοχή ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται, τελικά, να μετανιώσει για την εισβολή του στην Ουκρανία, προχώρησε ο Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την προηγούμενη εβδομάδα – κι ενώ για το Πεκίνο ταξιδεύει σήμερα (19.05.2026) ο Ρώσος πρόεδρος ώστε να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του.

Σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν την αξιολόγηση των ΗΠΑ για τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, ο Σι Τζινπίνγκ έκανε τα σχόλια αυτά για τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια εκτενών συνομιλιών που αφορούσαν και την Ουκρανία και στις οποίες ο Τραμπ πρότεινε να συνεργαστούν οι τρεις ηγέτες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC).

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Πούτιν ετοιμάζεται να φτάσει στην Κίνα σήμερα, Τρίτη (19.05.2026), για να συναντηθεί με τον Σι, τέσσερις ημέρες αφότου ο Κινέζος ηγέτης φιλοξένησε τον Αμερικανό πρόεδρο – ήταν η δεύτερη συνάντησή τους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τρεις εβδομάδες μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα στο οποίο ο ίδιος και ο Σι ανακοίνωσαν μια «χωρίς όρια» συνεργασία. Η διήμερη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα έρχεται 25 χρόνια αφότου ο τότε πρόεδρος Ζιανγκ Ζεμίν υπέγραψε μια σινορωσική συνθήκη φιλίας με τον Πούτιν.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Λευκός Οίκος επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει. Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής του Πεκίνου, αλλά δεν γινόταν καμία αναφορά σε συζητήσεις για τον Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής με τον Σι, ο Τραμπ πρότεινε επίσης οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λέγοντας ότι τα συμφέροντά τους ήταν ευθυγραμμισμένα.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει παλαιότερα την έντονη αντίθεσή της στο ΔΠΔ, το οποίο κατηγορεί για πολιτικοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, περιφρόνηση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ και παράνομη δικαστική υπερβολή.

Το σχόλιο του Σι για τον Πούτιν ήρθε καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε αδιέξοδο μετά από τέσσερα χρόνια, ιδίως καθώς το Κίεβο έχει γίνει αποτελεσματικό στη χρήση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών δυνάμεων και στόχων.

Την Κυριακή, η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις με drones κοντά στη Μόσχα, τις οποίες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «εντελώς δικαιολογημένες», μετά τη ρεκόρ αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από τριήμερη κατάπαυση του πυρός που είχε διαπραγματευτεί ο Τραμπ, η οποία επέτρεψε στον Πούτιν να πραγματοποιήσει την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης χωρίς τον κίνδυνο επιθέσεων από ουκρανικά drones.

Στο Πεκίνο σήμερα ο Πούτιν

Στο Πεκίνο φτάνει σήμερα (19.05.2026) ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην κινεζική πρωτεύουσα.

Τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα και οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών (Gazprom, Rosneft), σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Αν και ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζίνπινγκ αναμένεται να συζητήσουν τις συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» όπως τον αποκαλεί το Κρεμλίνο.

Πάντα σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, αναμένεται να υπογραφούν κοινή διακήρυξη και διάφορες διμερείς συμφωνίες.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, το Γιούρι Ουσακόφ, οι δυο χώρες θα συνάψουν κάπου 40 συμφωνίες, σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές κ.ά. τομείς.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που προωθεί η ρωσική πλευρά είναι η κατασκευή αγωγού που έχει βαφτιστεί «Σιβηρία 2», για τη μεταφορά αερίου στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εισαγωγείς πετρελαίου και αερίου της Ρωσίας.

Η επίσκεψη συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας.