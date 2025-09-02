Γερμανία: Ο αρχηγός της Bundeswehr θύμα παρεμβολών GPS πάνω από τη Βαλτική

Ο Κάρστεν Μπρόιερ, αρχηγός της Bundeswehr, του στρατού της Γερμανίας, αποκάλυψε ότι το αεροσκάφος στο οποίο βρισκόταν αντιμετώπισε παρεμβολές στο σήμα GPS κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τη Βαλτική.

Ο αρχηγός του στρατού της Γερμανίας εξήγησε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την πτήση του πάνω από τη Βαλτική και το δεύτερο λίγο αργότερα, όταν παρακολουθούσε στρατιωτική άσκηση στη Λιθουανία. Το περιστατικό συνέπεσε χρονικά με την καταγραφή «ηλεκτρονικής επίθεσης» εναντίον του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιλότοι είναι συνήθως σε θέση να παρακάμπτουν τέτοιες παρεμβολές, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς αν το αεροσκάφος του είχε στοχοποιηθεί συγκεκριμένα ή αν επρόκειτο για μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας.

Germany’s Chief of Defence says it’s too early to determine if the recent GPS jamming incident involving the EU Commission President is connected to Russia. But Germany faces repeated sabotage and espionage that is often traced back to Russia, he says. pic.twitter.com/cV16wM5VRC — DW Politics (@dw_politics) September 1, 2025

Η Ρωσία στο στόχαστρο

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε συνεχή σαμποτάζ και κατασκοπεία, καθώς και υβριδικές ενέργειες, για τις οποίες μπορούμε συχνά να εντοπίσουμε κρατικούς φορείς ως πηγή και, σε πολλές περιπτώσεις, τη Ρωσία», δήλωσε ο Γερμανός στρατηγός.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται ενώ το ΝΑΤΟ καταγγέλλει την αύξηση εχθρικών ενεργειών στην περιοχή της Βαλτικής, όπου οι εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Δύσης παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.