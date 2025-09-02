Συμβαίνει τώρα:
Γερμανία: Ο αρχηγός της Bundeswehr θύμα παρεμβολών GPS πάνω από τη Βαλτική

Ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ αποκάλυψε ότι υπέστη δύο περιστατικά παρεμβολών σήματος, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, σύμφωνα με τη Deutsche Welle
Ο επικεφαλής της Bundeswehr Κάρστεν Μπρούερ
Ο επικεφαλής της Bundeswehr Κάρστεν Μπρούερ / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Ο Κάρστεν Μπρόιερ, αρχηγός της Bundeswehr, του στρατού της Γερμανίας, αποκάλυψε ότι το αεροσκάφος στο οποίο βρισκόταν αντιμετώπισε παρεμβολές στο σήμα GPS κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τη Βαλτική.

Ο αρχηγός του στρατού της Γερμανίας εξήγησε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την πτήση του πάνω από τη Βαλτική και το δεύτερο λίγο αργότερα, όταν παρακολουθούσε στρατιωτική άσκηση στη Λιθουανία. Το περιστατικό συνέπεσε χρονικά με την καταγραφή «ηλεκτρονικής επίθεσης» εναντίον του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιλότοι είναι συνήθως σε θέση να παρακάμπτουν τέτοιες παρεμβολές, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς αν το αεροσκάφος του είχε στοχοποιηθεί συγκεκριμένα ή αν επρόκειτο για μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας.

 

Η Ρωσία στο στόχαστρο

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε συνεχή σαμποτάζ και κατασκοπεία, καθώς και υβριδικές ενέργειες, για τις οποίες μπορούμε συχνά να εντοπίσουμε κρατικούς φορείς ως πηγή και, σε πολλές περιπτώσεις, τη Ρωσία», δήλωσε ο Γερμανός στρατηγός.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται ενώ το ΝΑΤΟ καταγγέλλει την αύξηση εχθρικών ενεργειών στην περιοχή της Βαλτικής, όπου οι εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Δύσης παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

