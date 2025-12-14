Γερμανία: Οι αρχές συνέλαβαν πέντε άνδρες που είναι ύποπτοι για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Συναγερμός στη Γερμανία, όπου οι αρχές συνέλαβαν πέντε άνδρες που είναι ύποπτοι ως ισλαμιστές μαχητές που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη νότια Βαυαρία, σύμφωνα με κοινή δήλωση της αστυνομίας και της εισαγγελίας την Κυριακή (14.12.2025).

Τρεις Μαροκινοί υπήκοοι ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, ένας Αιγύπτιος υπήκοος ηλικίας 56 ετών και ένας 37χρονος Σύριος συνελήφθησαν στις 12 Δεκεμβρίου στον συνοριακό σταθμό Suben μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας, σύμφωνα με τις τοπικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Όπως μετέδωσε το Reuters την Κυριακή (14.12.2025), οι αρχές πιστεύουν ότι οι άνδρες σκόπευαν να οδηγήσουν ένα όχημα σε μία πολυσύχναστη αγορά στην περιοχή Dingolfing-Landau με σκοπό να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, σε μία πράξη με ισλαμιστικό κίνητρο.

Στη Γερμανία έχει σημειωθεί μία σειρά επιθέσεων με οχήματα από τότε που ένας ισλαμιστής έριξε ένα κλεμμένο φορτηγό σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο του Βερολίνου το 2016. Τον περασμένο Δεκέμβριο, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στο Μαγδεβούργο.