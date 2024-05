Γερμανία: Οι «πλημμύρες του αιώνα» στο Ζάαρλαντ, απομακρύνθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι από τα σπίτια τους

Από σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττεται η Γερμανία με συνέπεια εκατοντάδες άνθρωποι να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς προκλήθηκαν πλημμύρες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις εκτός από τις πλημμύρες, σταμάτησαν και τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Η στάθμη των υδάτων αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα στην περιοχή του κρατιδίου Ζάαρλαντ, στα σύνορα με τη Γαλλία και την γαλλική διοικητική περιφέρεια Μοζέλ, που επίσης πλήττεται από πλημμύρες ύστερα από μεγάλες βροχοπτώσεις.

Η γερμανική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τον πληθυσμό του Ζάαρλαντ να δείξει τη μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφεύγει τα υπόγεια των σπιτιών, ιδίως μετά το σπάσιμο φράγματος στην κοινότητα Κουίερσιντ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η υποχώρηση του φράγματος είχε ως αποτέλεσμα οι αρχές να διακόψουν τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτήν την περιοχή.

Η εφημερίδα αναφέρεται σε «πλημμύρες του αιώνα» στο Ζάαρλαντ, ενώ συνεχίζεται η άνοδος της στάθμης των υδάτων.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή.

Στη Ρηνανία-Παλατινάτο, το γειτονικό κρατίδιο, το οποίο διαρρέει επίσης ο ποταμός Ζάαρ, παραπόταμος του Μοζέλλα, η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε περίπου 200 κατοίκους της περιοχής Σόντεν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Αυτοί θα πρέπει να καταλύσουν σε σχολείο.

Heavy rainfall caused some flooding on the streets of Saarwellingen in the district of Saarlouis in Saarland, Germany 🇩🇪



▪︎ 17 May 2024 ▪︎#floods #flooding #Germany #Saarwellingen pic.twitter.com/uSa60M1Vcd