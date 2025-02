Γερμανία: Περισσότεροι από 160.000 διαδήλωσαν στο Βερολίνο ενάντια στην άκρα δεξιά και τον Φρίντριχ Μερτς

Περισσότεροι από 160.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν το βράδυ της Κυριακής (02.02.2025) το Βερολίνο διαμαρτυρόμενοι για την άκρα δεξιά, τρεις εβδομάδες πριν τις πρόωρες εκλογές στη Γερμανία στις 23 Φεβρουαρίου.

Οι χιλιάδες διαδηλωτές στο Βερολίνο φώναξαν συνθήματα και κατά του Φρίντριχ Μερτς, για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), του οποίου ηγείται, με την άκρα δεξιά της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD).

Με συνθήματα όπως «Φριτς, άκου τη μητερούλα» (ενν. την Άνγκελα Μέρκελ, η οποία ήταν γνωστή με το παρατσούκλι «μητερούλα» όσο ήταν καγκελάριος), «Είναι 1933 παρά 5» και «να κρατήσουμε το τείχος προστασίας», περισσότερα από 160.000 άτομα – 250.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές- συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου και έφθασαν έως τα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο.

Στο γειτονικό Πότσνταμ συγκεντρώθηκαν περίπου 2500 άνθρωποι, ζητώντας, επίσης, από τα δημοκρατικά κόμματα να διατηρήσουν αποστάσεις από την ακροδεξιά.

Το Σάββατο (01.02.2025), πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Γερμανίας. Στη μεγαλύτερη από αυτές, στο Αμβούργο, συμμετείχαν τουλάχιστον 65.000 άτομα.

Τη Δευτέρα (03.02.2025), το CDU διοργανώνει το προγραμματικό συνέδριό του, το οποίο αναμένεται να επικυρώσει το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος.

“CDU – Shame on you!” protesters shout outside conservative CDU party HQ in Berlin.

Some 160 000 people turned out to protest against conservative CDU leader Friedrich Merz.

He had accepted far right AfD Party votes as dealmaker for a majority on anti-migration measures in… pic.twitter.com/lnELAIIWK7