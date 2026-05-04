Κόσμος

Διχογνωμία στη Γερμανία για την ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς λέει ότι δεν θα έρθουν ενώ από το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι «δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση» της συμφωνίας
Αμερικανικό πυραυλικό σύστημα τύπου Typhon που κετοξεύει και βλήματα τύπου Tomahawk
Αμερικανικό πυραυλικό σύστημα τύπου Typhon που κετοξεύει και βλήματα τύπου Tomahawk / Φωτογραφία U.S Army

Η απόφαση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ την Παρασκευή (01.05.2026) να αποσύρει περίπου 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία, την οποία υποστήριξε μια ημέρα αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει φέρει στο προσκήνιο ένα άλλο ζήτημα που αφορά στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Ειδικότερα, το 2024 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν είχε δεσμευθεί πως θα αναπτυχθούν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στην Γερμανία, ωστόσο αυτή η υπόσχεση δεν έγινε πραγματικότητα μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Για το θέμα αυτό μίλησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ξεκαθαρίζοντας ότι «προς το παρόν το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει».

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή αρκετούς και, αντικειμενικά μιλώντας, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τρόπος για τις ΗΠΑ να παραδώσουν οπλικά συστήματα αυτού του είδους. Αλλά δεν είναι ακόμη πολύ αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας περιορισμός στην αμερικανική δέσμευση για πυρηνική αποτροπή στο έδαφος του ΝΑΤΟ – δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία για αυτό».

Ωστόσο, από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα (04.05.2026) ότι δεν έχει υπάρξει «οριστική ακύρωση» εκ μέρους των ΗΠΑ του σχεδίου, που είχε εγκριθεί από τον Τζο Μπάιντεν, να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στη χώρα.

«Δεν μιλάμε για μια οριστική ακύρωση» δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας προσθέτοντας ότι «τα όπλα προορίζονταν να σταθμεύσουν (στη Γερμανία) και ενδέχεται κάλλιστα να συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί».

Ο ίδιος είπε ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχαν ήδη εν εξελίξει σχέδια από τις ευρωπαϊκές χώρες για την προμήθεια οπλικών συστημάτων που θα κάλυπταν το κενό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αποχώρηση από τη Γερμανία, στην οποία έχει τη μεγαλύτερη βάση στην Ευρώπη καθώς η ρήξη σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και οι εντάσεις σχετικά με τους δασμούς επιδεινώνουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς επρόκειτο να αποτελέσουν ένα σημαντικό επιπλέον στοιχείο αποτροπής κατά της Ρωσίας, ενώ οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ανέπτυξαν τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
57
49
49
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρόμπερτ Φίτσο: Ο φιλορώσος Σλοβάκος ηγέτης θα συναντηθεί με τον Πούτιν αλλά δεν θα παραστεί στην παρέλαση της «Ημέρας Νίκης»
Μετά το τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Σλοβακίας θα ταξιδέψει στη Μόσχα για την ρωσική στρατιωτική εκδήλωση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν (αριστερά) με τον Ρόμπερτ Φίτσο (δεξιά)
Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται θεραπεία για την καρδιά – «Το καθεστώς του Ιράν θέλει να την ξεφορτωθεί», λέει ο αδερφός της
Ο αδερφός της μεταξύ άλλων τονίζει πόσο άσχημα είναι η υγεία της και λέει πως κάθε μέρα ξυπνάει «περιμένοντας το χειρότερο τηλεφώνημα»
Ναργκίς Μοχαμαντί
Λίβανος: Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μόνο με παύση του πολέμου, λέει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και σύμμαχος της Χεζμπολάχ
Ο πιο σημαντικός σιίτης πολιτειακός παράγοντας απορρίπτει τις κατ'ιδίαν συναντήσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον πρόεδρο του Λιβάνου
Ισραηλινά στοιχεία πυροβολικού στον νότιο Λίβανο
Newsit logo
Newsit logo