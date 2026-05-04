Ρόμπερτ Φίτσο: Ο φιλορώσος Σλοβάκος ηγέτης θα συναντηθεί με τον Πούτιν αλλά δεν θα παραστεί στην παρέλαση της «Ημέρας Νίκης»

Μετά το τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Σλοβακίας θα ταξιδέψει στη Μόσχα για την ρωσική στρατιωτική εκδήλωση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν (αριστερά) με τον Ρόμπερτ Φίτσο (δεξιά) / ALEXANDER NEMENOV / Pool via REUTERS / File Photo

Ένας από τους ελάχιστους φίλους που έχει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Σλαβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα συμβολική συνάντηση στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (04.05.2026) ότι συναντήθηκε με τον Ρόμπερτ Φίτσο, με τον οποίο είχε συνομιλίες για τις φιλοδοξίες ένταξης του Κιέβου στην ΕΕ, μια αξιοσημείωτη στιγμή, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο φιλορώσος Σλοβάκος ηγέτης κάνει «πλάτες» στον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ό,τι αφορά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα στις 9 Μαΐου και θα καταθέσει στεφάνι σε ένα μνημείο, εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη της χώρας του για την απελευθέρωσή της από τον Κόκκινο Στρατό το 1945, όμως δεν θα παραστεί στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης.

«Συζητήσαμε για τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και για την πραγματοποίηση κυβερνητικής συνάντησης με τη μορφή διακυβερνητικής επιτροπής στο προσεχές μέλλον», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Ωστόσο, ο Ρόμπερτ Φίτσο φαίνεται ότι θα συνεχίσει τα ταξίδια του στην περιοχή αφού θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα στις 9 Μαΐου 2026 και θα καταθέσει στεφάνι σε ένα μνημείο, εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη της χώρας του για την απελευθέρωσή της από τον Κόκκινο Στρατό το 1945.

Όμως ο ακροδεξιός φιλορώσος ηγέτης της Σλοβακίας διευκρίνισε σε μια συνέντευξη Τύπου, που μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου, ότι . όμως δεν θα παραστεί στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης, σε αντίθεση με όσα ανέφερε νωρίτερα η ρωσική κρατική τηλεόραση.

