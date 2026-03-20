Γερμανία: Πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του πρακτορείου dpa

Απεργούν σήμερα (20.03.2026) οι εργαζόμενοι στο Γερμανικό Πρακτορείο dpa έπειτα από πρόσκληση του συνδικάτου Ver.di και της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV) και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του γερμανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Οι περίπου 800 εργαζόμενοι στο Γερμανικό Πρακτορείο παρά την απεργία, το dpa εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Τα συνδικάτα απαιτούν αύξηση ύψους 250 ευρώ μηνιαίως για το τρέχον έτος και 2,5% για το 2027. Η εργοδοσία μέχρι τώρα προσφέρει αύξηση 2,3% για το 2026 ή σταθερή αύξηση 110 ευρώ μηνιαίως και υψηλότερους μισθούς κατά 2,5% για το 2027.

Ο διαπραγματευτής του συνδικάτου Ver.di Ματίας φον Φίντελ χαρακτήρισε τη σημερινή απεργία «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη 24ωρη του dpa. «Οι εργαζόμενοι του dpa παρέχουν στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης υψηλής ποιότητας και αξιόπιστα ειδησεογραφικά προϊόντα όλο το εικοσιτετράωρο και υπό τεράστια πίεση. Πιστεύουν ότι αυτό δεν αναγνωρίζεται επαρκώς από τον εργοδότη τους», δήλωσε ο κ.Φίντελ, ενώ εκπρόσωπος του πρακτορείου επισήμανε ότι μια συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να αντιστοιχεί στις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας και ταυτόχρονα να ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη θέση της στην αγορά. «Από την οπτική γωνία της διοίκησης, αποτελεί επομένως ένδειξη ευθύνης η διατήρηση αυτής της προσέγγισης. Μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών δεν είναι εφικτές», τόνισε ο εκπρόσωπος του dpa.

Ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου.