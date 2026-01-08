Γερμανία: Πρόβατα εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και έγιναν viral – Έσπασαν προϊόντα και άφησαν κοπριές, δείτε βίντεο

Και αυτό το βίντεο είναι ίσως ότι πιο cute και viral μπορείτε να δείτε σήμερα. Περίπου 50 πρόβατα έκαναν «επιδρομή» σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας τις προηγούμενες ημέρες, με τους υπαλλήλους του καταστήματος να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά» και να λύνονται στα γέλια με το μοναδικό θέαμα.

Τα πρόβατα μπούκαραν στο εκπτωτικό σούπερ μάρκετ στη Βαυβαρία της Γερμανίας και παρέμειναν εκεί για 20 λεπτά. Αν και οι υπάλληλοι και οι πελάτες έκαναν θόρυβο για να τα διώξουν, εκείνα στριμώχνονταν στους διαδρόμους, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.

To βίντεο έγινε viral μέσα σε μια στιγμή και όχι άδικα.

50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.



After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb — German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026

Πάνω στα αμέτρητα βελάσματα, από τον πανικό τους έσπασαν μπουκάλια, πέταξαν προϊόντα από τα ράφια, «έκλεψαν» πλαστικές σακούλες νομίζοντας πως περιέχει την ζωοτροφή τους και σαν «δωράκι» τους άφησαν κοπριές.

Τα πρόβατα φαίνεται να χωρίστηκαν από ένα μεγαλύτερο κοπάδι 500 ζώων, όπως λέει η Daily Mail.