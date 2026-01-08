Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γερμανία: Πρόβατα εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και έγιναν viral – Έσπασαν προϊόντα και άφησαν κοπριές, δείτε βίντεο

Βελάσματα, σπασμένα ράφια και προϊόντα και απίστευτο γέλιο
Πρόβατα

Και αυτό το βίντεο είναι ίσως ότι πιο cute και viral μπορείτε να δείτε σήμερα. Περίπου 50 πρόβατα έκαναν «επιδρομή» σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας τις προηγούμενες ημέρες, με τους υπαλλήλους του καταστήματος να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά» και να λύνονται στα γέλια με το μοναδικό θέαμα.

Τα πρόβατα μπούκαραν στο εκπτωτικό σούπερ μάρκετ στη Βαυβαρία της Γερμανίας και παρέμειναν εκεί για 20 λεπτά. Αν και οι υπάλληλοι και οι πελάτες έκαναν θόρυβο για να τα διώξουν, εκείνα στριμώχνονταν στους διαδρόμους, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.

To βίντεο έγινε viral μέσα σε μια στιγμή και όχι άδικα.

Πάνω στα αμέτρητα βελάσματα, από τον πανικό τους έσπασαν μπουκάλια, πέταξαν προϊόντα από τα ράφια, «έκλεψαν» πλαστικές σακούλες νομίζοντας πως περιέχει την ζωοτροφή τους και σαν «δωράκι» τους άφησαν κοπριές.

Τα πρόβατα φαίνεται να χωρίστηκαν από ένα μεγαλύτερο κοπάδι 500 ζώων, όπως λέει η Daily Mail.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
131
128
117
106
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έργα και ημέρες της ICE στις ΗΠΑ: Τι είναι και πώς δρα η «Γκεστάπο του Τραμπ»
Το 2025 ήταν η πιο φονική χρονιά για την Αστυνομία Μετανάστευσης των ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια με 31 νεκρούς στα κέντρα κράτησης - Από το Λος Άντζελες και την επιχείρηση «Midway Blitz», στη νεκρή γυναίκα στη Μινεάπολη στην αρχή του 2026
Πράκτορες της ICE
Τραμπ: «Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από τα έσοδα της συμφωνίας για το πετρέλαιο»
Θρήνος στις κηδείες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου - Στους 100 οι νεκροί - «Κηλίδα» στις σχέσεις Βενεζουέλας με ΗΠΑ «βλέπει» η Ντέλσι Ροδρίγκες
Ντόναλντ Τραμπ
Οργή και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από πράκτορα της ICE - Ήταν «νόμιμη άμυνα» λέει ο Τραμπ
«Εμφύλιος» μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τη δολοφονία της 37χρονης - Μητέρα ενός παιδιού το θύμα - Ο πράκτορας ισχυρίζεται πως απειλήθηκε η ζωή του και για αυτό την πυροβόλησε
37χρονη
26
Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι - Δυο νεκροί και αρκετοί τραυματίες
Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της επίθεσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του
Η εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι
Newsit logo
Newsit logo