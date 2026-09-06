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Γερμανία: Στο 44,5% η ΑfD στη Σαξoνία-Άνχαλτ δείχνουν τα πρώτα exit poll – Πυροδοτείται «βόμβα» στην Ευρώπη

To CDU ακολουθεί με μόλις 18,5% ενώ κάτω από το 10% είναι η Αριστερά (9,5%), οι Πράσινοι (9%) και το SPD (8%)
Οπαδοί του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) την ημέρα των περιφερειακών εκλογών της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου 2026
Οπαδοί του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) την ημέρα των περιφερειακών εκλογών της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Thilo Schmuelgen
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Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) συγκεντρώνει το 44,5% στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με το exit poll της ARD για τις εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο την Κυριακή (06.09.2026). Αν η πρωτιά του ακροδεξιού κόμματος επιβεβαιωθεί στα επίσημα αποτελέσματα, είναι κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στη χώρα από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε μεγάλη απόσταση από την AfD ακολουθεί στη δεύτερη θέση των αποτελεσμάτων των exit polls για τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας το CDU με μόλις 18.5%, ενώ κάτω από το 10% είναι η Αριστερά (9.5%), οι Πράσινοι (9%) και το SPD (8%).

Οριακά είναι τα ποσοστά για το BSW που με 5% μπορεί να μείνει εκτός της κρατιδιακής Βουλής.

Ως προς τις έδρες και με βάση το ίδιο exit poll, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) εξασφαλίζει κατ’ εκτίμηση 39 έδρες, το CDU 16 έδρες, η Αριστερά 8 έδρες όπως και οι Πράσινοι, το SPD 7 έδρες και το BSW 5 έδρες.

Για πλειοψηφία χρειάζονται τουλάχιστον 42 από τις 83 έδρες της τοπικής Βουλής.

Ο επικεφαλής υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Ούλριχ Ζίγκμουντ, μαζί με τους συμπροέδρους του κόμματος Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρίζουν μετά το κλείσιμο της κάλπης των περιφερειακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2026
Ο επικεφαλής υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Ούλριχ Ζίγκμουντ, μαζί με τους συμπροέδρους του κόμματος Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρίζουν μετά το κλείσιμο της κάλπης των περιφερειακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Fabrizio Bensch

Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές στο ίδιο κρατίδιο, το 2021, η AfD υπερδιπλασίασε τα ποσοστά της (+23,7%), ενώ το CDU έχασε τη μισή του δύναμη (-18,6%). Μικρότερες ήταν οι απώλειες για την Αριστερά (-1,5%) και το SPD (-0,4%).

Ενισχυμένοι βγήκαν οι Πράσινοι (+3,1%), αλλά αντίθετα το FDP σχεδόν εξαφανίστηκε έχοντας απώλειες 4,4%.

Είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται τόσο κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης σε γερμανικό κρατίδιο από τον Μάιο του 1945 και τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας.

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