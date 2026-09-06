Ινδία: Τρεις νεκροί και 6 διασωθέντες από κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και έξι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, την Κυριακή (06.09.2026).
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων «ΑΝΙ της Ινδίας, επικαλούμενο την αστυνομία, δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο του Νέου Δελχί τη στιγμή της κατάρρευσης.
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Το κτίριο βρισκόταν στο νοτιοδυτικό τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.
«Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται συντονισμένα, με την κάθε προσπάθεια να επικεντρώνεται στην ασφαλή διάσωση», ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), η αρμόδια υπουργός, Ρέκα Γκούπτα.
#BREAKING: 🇮🇳 PG hostel caves in at Satya Niketan, Delhi, India— Twilight (@TwilightDewy) September 6, 2026
Officials say none confirmed dead yet but unconfirmed reports claim three dead, two girls and one boy, with several rescued and three critically hurt at AIIMS#Delhi #SatyaNiketan #BuildingCollapse pic.twitter.com/AZkxrt0YCp
Imagine your son or daughter leaving home for Delhi.— Neha Patel (@Neha_S_Patel) September 6, 2026
You tell them to study hard.
Take care of themselves.
Call when they reach home.
You never imagine getting a call saying their PG has collapsed and they're trapped under the rubble.
Students came to Delhi to study, not to…
Η αστυνομία του Νέου Δελχί δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.