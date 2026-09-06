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Ινδία: Τρεις νεκροί και 6 διασωθέντες από κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση
Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Διασώστες αναζητούν επιζώντες στον τόπο κατάρρευσης ενός κτιρίου στο Νέο Δελχί της Ινδίας στις 6 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Francis Mascarenhas
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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και έξι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, την Κυριακή (06.09.2026).

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων «ΑΝΙ της Ινδίας, επικαλούμενο την αστυνομία, δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο του Νέου Δελχί τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το κτίριο βρισκόταν στο νοτιοδυτικό τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.

«Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται συντονισμένα, με την κάθε προσπάθεια να επικεντρώνεται στην ασφαλή διάσωση», ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), η αρμόδια υπουργός, Ρέκα Γκούπτα.

Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Φωτογραφία Francis Mascarenhas
Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Φωτογραφία Francis Mascarenhas
Τρεις νεκροί και έξι διασωθέντες μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Φωτογραφία Francis Mascarenhas

Η αστυνομία του Νέου Δελχί δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.

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