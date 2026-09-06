Ινδία: Τρεις νεκροί και 6 διασωθέντες από κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και έξι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, την Κυριακή (06.09.2026).

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων «ΑΝΙ της Ινδίας, επικαλούμενο την αστυνομία, δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο του Νέου Δελχί τη στιγμή της κατάρρευσης.

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Το κτίριο βρισκόταν στο νοτιοδυτικό τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.

«Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται συντονισμένα, με την κάθε προσπάθεια να επικεντρώνεται στην ασφαλή διάσωση», ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), η αρμόδια υπουργός, Ρέκα Γκούπτα.