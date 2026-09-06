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Κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία: Η AfD βλέπει νίκη, ανοιχτή η αυτοδυναμία

Οικονομία, ακρίβεια και κοινωνική ασφάλιση καθόρισαν την προεκλογική περίοδο - Στις 19:00 η πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος
Εκλογές στη Γερμανία
Photo / REUTERS/Liesa Johannssen
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Στη Γερμανία είναι στραμμένα τα βλέμματα για τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανιζόταν στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ως το φαβορί για την πρώτη θέση.

Οι εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη Γερμανία, καθώς το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα κερδίσει η AfD, αλλά και πόσο υψηλό θα είναι το ποσοστό της και αν θα μπορούσε να της ανοίξει τον δρόμο για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυξημένο. Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους είχαν ήδη ψηφίσει δύο ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, σε ένα κρατίδιο που μέχρι σήμερα δεν ξεχώριζε για την ιδιαίτερα υψηλή πολιτική συμμετοχή των κατοίκων του.

Ακρίβεια και οικονομία στο επίκεντρο

Η οικονομία και η κοινωνική ασφάλιση βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής περιόδου. Η αύξηση των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και η αβεβαιότητα για το μέλλον των τοπικών βιομηχανιών και των θέσεων εργασίας, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου infratest-dimap για λογαριασμό του ARD, μόλις το 13% των ερωτηθέντων δηλώνει αισιόδοξο για την κατάσταση, ενώ το 82% εκφράζει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση του κρατιδίου είναι μεγάλη. Μόλις το 33% δηλώνει ικανοποιημένο από τον κυβερνητικό συνασπισμό CDU, SPD και FDP, ενώ το 66% εμφανίζεται δυσαρεστημένο.

Παρά τη δυσαρέσκεια, το 46% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να προτιμά μια κυβέρνηση με επικεφαλής το CDU, έναντι 41% που θα ήθελε να ηγηθεί η AfD.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ερώτημα για τον πρωθυπουργό. Το 46% επιλέγει τον Σβεν Σούλτσε του CDU, ενώ το 40% προτιμά τον υποψήφιο της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Το μεγάλο στοίχημα της AfD

Για έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους, η οικονομία και η κοινωνική ασφάλιση αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή κόμματος, όπως είχε συμβεί και στις εκλογές του 2021.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ηλικιακή σύνθεση του κρατιδίου. Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στη χώρα, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους βρίσκονται ήδη σε ηλικία συνταξιοδότησης ή απέχουν λίγα χρόνια από αυτήν. Παράλληλα, αρκετές από τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή περνούν περίοδο κρίσης.

Η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αργότερα το βράδυ θα αρχίσει η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων.

Για να μπορέσει η AfD να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκτιμάται ότι θα χρειαζόταν ποσοστό κοντά στο 43%. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, πάντως, την εμφάνιζαν περίπου δύο με τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από αυτό το όριο.

Όποιο και αν είναι τελικά το αποτέλεσμα, η επόμενη ημέρα αναμένεται να ανοίξει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση στη χώρα για το λεγόμενο «τείχος πυρός», την άτυπη συμφωνία των υπόλοιπων κομμάτων να μην συνεργάζονται με την ακροδεξιά.

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