Η Ρωσία χτύπησε εμπορικό πλοίο της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα – «Μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό της Δύσης»

Δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν ένα ουκρανικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα την Κυριακή (06.09.2026), όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν ένα εμπορικό πλοίο της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Russia attacks military plants and logistics across Ukraine – MOD (VIDEO)

Moscow is continuing its campaign of long-range strikes targeting Kiev’s weapons industry, shipping, and other critical infrastructure

Published 5 Sep, 2026 (FULL)https://t.co/KjUbk1dNnC

The Russian… pic.twitter.com/AISp2BVyQa — rbg4lif 🟥⬛🟩 (@rbg4lif) September 6, 2026

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό από δυτικές χώρες το οποίο προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.