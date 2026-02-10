Γερμανία: Το 95% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλεται – Σχεδόν το 60% των γυναικών βιώνουν κάποια σεξουαλική παρενόχληση

Για «τεράστιο πρόβλημα με τη βία» στην Γερμανία, αποκάλυψε σήμερα (10.02.2026) η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, με αφορμή τα ευρήματα αναλυτικής κθεσης για τις μορφές βίας στην σύγχρονη γερμανική κοινωνία.

«Η έκταση του κρυμμένου προβλήματος ήταν απροσδόκητη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, σχολιάζοντας τα ευρήματα έρευνας του υπουργείου Οικογενειακών Υποθέσεων, του υπουργείου Εσωτερικών και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Αστυνομίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) για την βία στη Γερμανία και τις προεκτάσεις της στη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της έρευνας, το 95% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλεται. Επιπλέον, το 48% των γυναικών και το 40% των ανδρών έχουν βιώσει ψυχολογική βία σε σχέση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, ενώ το 16% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα και σωματικής βίας.

Το 17,8% των γυναικών και το 4,8% των ανδρών έχουν δεχθεί σεξουαλική επίθεση, με το 56,7% των γυναικών και το 23,5% των ανδρών να έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Σωματική βία έχει δεχθεί το 18% των γυναικών και το 14% των ανδρών.

«Είτε πρόκειται για βία και παρενόχληση σε δημόσιο χώρο είτε για ενδοοικογενειακή βία είτε για ψηφιακή βία, το βέβαιο είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην Γερμανία βιώνουν βία στην καθημερινότητά τους», δήλωσε η κυρία Χούμπιγκ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον 20 χρόνια διαθέτουμε αξιόπιστα στοιχεία για την έκταση της βίας στη χώρα και «η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες επηρεάζονται σημαντικά συχνότερα και σοβαρότερα από τη βία σε σχέση με τους άνδρες».

Τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας ωστόσο καταγράφουν μόνο τα περιστατικά που καταγγέλλονται, διευκρίνισε και τόνισε την ανάγκη να υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης.

Τα ευρήματα της έκθεσης για ΛΟΤΑΚΙ και μετανάστες

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στην σωματική και ψυχολογική βία μεταξύ συντρόφων, στην σεξουαλική βία, στην ψηφιακή βία και στη βία στην παιδική ηλικία, ενώ για πρώτη φορά μάλιστα συμπεριελήφθησαν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα και άνδρες, η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών εντοπίζεται συνήθως στην ένταση της βίας, με τις γυναίκες να δηλώνουν ότι βιώνουν περισσότερο φόβο και πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ακόμη ότι τα άτομα που υφίστανται κάποιας μορφής βία, σε ποσοστό 25% έχουν βιώσει βία και υπό άλλες συνθήκες.

Ακόμη δυσκολότερη είναι η κατάσταση για άτομα ΛΟΑΤΚΙ και μετανάστες, καθώς και για τις γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η βία κατά των γυναικών – τόσο η σωματική όσο και η σεξουαλική – έχει συνήθως ως δράστη άνδρα.

«Περίμενα αυτά τα στοιχεία εδώ και πάνω από 20 χρόνια», δήλωσε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD η επικεφαλής της οργάνωσης «Terre des Femmes» για τα δικαιώματα των γυναικών Γκέζα Μπίρκμαν, επισημαίνοντας ότι η προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα για το μη καταγγελλόμενο έγκλημα χρονολογείται από το 2004.

Η κυρία Μπίρκμαν μίλησε επίσης για «επί μακρόν έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος» και τόνισε ταυτόχρονα ότι «δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο τους αριθμούς, αλλά είναι σημαντικό τα δεδομένα να παρακινούν και πολιτική δράση, δημιουργώντας σημαντική πίεση».

Στο επίκεντρο η σεξουαλική παρενόχληση

Ζήτησε μάλιστα υποχρεωτική εκπαίδευση σε χώρους εργασίας και σχολεία, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας.

«Η προστασία από τη βία πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο των πολιτικών μας», απάντησε η υπουργός Δικαιοσύνης και ανέδειξε την ανάγκη να κλείσουν τα κενά στο ποινικό δίκαιο, «για παράδειγμα σχετικά με τη λεκτική σεξουαλική παρενόχληση και τις νέες μορφές ψηφιακής βίας».

Σχεδόν τα 2/3 των γυναικών βιώνουν κάποια στιγμή σεξουαλική παρενόχληση. «Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε», δήλωσε η κυρία Χούμπιγκ.

Πρόσφατα το υπουργείο της υπέβαλε σχέδιο αλλαγών για τον Νόμο περί Προστασίας από τη Βία, εισάγοντας αλλαγές οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να φορούν «βραχιολάκι» και να παρακολουθούν μαθήματα κατά της βίας.