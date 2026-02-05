Γερμανία: Το προφίλ του Έλληνα που σκότωσε στο ξύλο τον Τούρκο ελεγκτή – Τον χτύπησε στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο

Ενός λεπτού σιγή κράτησαν οι εργαζόμενοι σε όλους του σιδηροφρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 36χρονου ελεγκτής τρένου Serkan C., τουρκικής καταγωγής, από Έλληνα επιβάτη.

Από εγκεφαλική αιμορραγία κατέληξε ο άτυχος Τούρκος, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 26χρονο Έλληνα. Ο νεαρός ομογενής εξοργίστηκε όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να του δείξει το εισιτήριο για το τρένο, πράγμα που ο 26χρονος δεν είχε με αποτέλεσμα να προκαλέσει δυνατά και συντριπτικά τραύματα στο θύμα, για τα οποία φέρεται να έγιναν με μυτερό αντικείμενο, είτε κάποιο όργανο που είχε μαζί ο 26χρονος ή που βρήκε κοντά του εντός του τρένου.

Σύμφωνα με το Live News. τα στοιχεία ταυτότητας του νεαρού Έλληνα, φερόμενου ως δράστη της βίαιης επίθεσης, δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστά. Το μόνο που ανακοινώθηκε ήταν η ηλικία του και ότι είναι κάτοικος Λουξεμβούργου, χωρίς ποινικό μητρώο στη Γερμανία. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο 26χρονος μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.

«Το τι προηγήθηκε και το τι ακριβώς έγινε κατά τον έλεγχο εισιτηρίων στο επαρχιακό τρένο, μεταξύ των σταθμών Λάντστουλ και Χόμπουργκ, παραμένει ασαφές. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως ο 26χρονος, με ελληνικό διαβατήριο, δεν είχε εισιτήριο. Ο Serkan C. του ζήτησε να κατεβεί από το τρένο. Τότε ο άντρας αρχίζει να τον χτυπάει. Ο ελεγκτής δέχτηκε τόσα πολλά χτυπήματα στο κεφάλι που τραυματίστηκε πολύ βαριά. Χρειάστηκε να του γίνει ανάνηψη επί τόπου», μετέδωσε η Die Welt.

Ο άτυχος Serkan C., δούλευε στους σιδηροδρόμους 16 χρόνια, μεγάλωνε μόνος του τους δύο γιους του, κατά πληροφορίες έχασε τη γυναίκα του από καρκίνο. Ο πατέρας του Serkan C. υπέστη καρδιακό επεισόδιο όταν ενημερώθηκε για τον ξυλοδαρμό του γιου του. Ο 26χρονος Έλληνας έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση, ενώ σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Συντετριμμένοι οι συνάδελφοι του θύματος

Οι ανακριτικές Αρχές δηλώνουν πως ο Έλληνας ταξίδευε μόνος του και πως δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων ατόμων, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει.

Πολιτικοί στη Γερμανία ζητούν να υποβληθεί ο νόμος με όλη του την αυστηρότητα στον δράστη της επίθεσης, ενώ σήμερα όλοι στη Γερμανία τηρούν ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Serkan C. Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι το πρόστιμο για την επιβίβαση χωρίς εισιτήριο στα γερμανικά τρένα είναι 60 ευρώ.

Οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν βίντεο από το κλειστό κύκλωμα των τρένων έτσι ώστε να συμπληρώσουν τον φάκελο και να δώσουν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές έτσι ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες στον 26χρονο Έλληνα.