Γερμανία: Εγκεφαλική αιμορραγία έδειξε η νεκροψία του Τούρκου ελεγκτή που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα του 26χρονου Έλληνα

Ήταν μονογονέας και αφήνει πίσω του 2 παιδιά - Πώς έγινε η τραγωδία
36χρονος
Ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός

Εγκεφαλική αιμορραγία έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή του 36χρονου ελεγκτή τρένων, ο οποίος φέρεται πως έπεσε θύμα θανάσιμου ξυλοδαρμού από τον 26χρονο Έλληνα στην Γερμανία. Η οικογένεια του αδικοχαμένου ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε τον άνθρωπό της τόσο άγρια και άδικα. Ο εργαζόμενος αφήνει πίσω του 2 μικρά παιδιά.

Οι αρχές της Γερμανίας έχουν συλλάβει ήδη τον 26χρονο Έλληνα ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή. Η φονική επίθεση έγινε στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στο Λάντστουλ, τη Δευτέρα (02.02.2026) όταν ο εργαζόμενος, τουρκικής καταγωγής, ζήτησε από τον 26χρονο Έλληνα να του δείξει το εισιτήριό του. Τότε του επιτέθηκε άγρια με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος.

Ο ελεγκτής μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Μία ημέρα μετά, υπέκυψε στα τραύματά του. Η Εισαγγελία του Ζάαρμπρυκεν ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε στο κεφάλι του.

Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και πολύ σύντομα έφτασαν στα ίχνη του 26χρονου Έλληνα. Από την έρευνα που έγινε, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο 36χρονος Σερκάν, εργαζόταν εδώ και 15 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν μονογονέας και πατέρας 2 αγοριών, ηλικίας 11 και 13 χρόνων.

Τις τελευταίες ώρες της ζωής του και ενώ ήταν σε κώμα, τα παιδιά του στέκονταν στο πλευρό του και ήλπιζαν πως θα ξυπνήσει. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε.

