Τρένο στο Ρέκλινγκχαουζεν της Γερμανίας παρέσυρε δύο παιδιά, σκοτώνοντας ένα και τραυματίζοντας άλλο ένα.

Σύμφωνα με την Bild, το φορτηγό χτύπησε τα παιδιά στην πόλη αυτή της Γερμανίας και τα παρέσυρε για εκατοντάδες μέτρα.

«Είναι φρικτό. Παιδιά τόσο μικρής ηλικίας, είναι φρικτό αυτό που έγινε εδώ και μπορεί κανείς μόνο να ελπίζει πως οι γονείς θα βρουν τη δύναμη να ξεπεράσουν αυτή τη δυστυχία», είπε σε δημοσιογράφους ο Χέρμπερτ Ρόιλ, ο υπουργός Εσωτερικών της κρατιδιακής κυβέρνησης στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Γιατί, πώς έγινε, αυτά είναι ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί κανένας να δώσει απαντήσεις ακόμα — και δεν θα επέλυαν τίποτα», πρόσθεσε ο Ρόιλ.

#BREAKING: One child deceased, another injured after freight train hit group of children in Recklinghausen, Germany pic.twitter.com/pDJceFoohB