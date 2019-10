Γερμανία: Τρομοκρατική η επίθεση στο Λίμπουργκ!

Τρομοκρατική ήταν η επίθεση που έγινε στην πόλη Λίμπουργκ της Γερμανίας. Άνδρας έκλεψε φορτηγό και το έριξε πάνω σε αυτοκίνητα που περίμεναν σε φανάρι. Την πληροφορία για τρομοκρατικό χτύπημα μετέδωσε το ZDF.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «ένας άνδρας» άρπαξε γύρω στις 17:20, το απόγευμα της Δευτέρας το βαρύ φορτηγό στο κέντρο της πόλης, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Έσσης, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, πριν το οδηγήσει αμέσως μετά πάνω σε πολλά αυτοκίνητα που περίμεναν υπομονετικά να ανάψει πράσινο απέναντι στο δικαστικό μέγαρο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 9 άνθρωποι. Ο δράστης τραυματίστηκε και ο ίδιος ελαφρά.

BREAKING: German authorities classify #Limburg truck ramming, in which a man stole a truck and crashed into cars – 16 injured, as terror attack pic.twitter.com/zbD4fHdtoc

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 8, 2019