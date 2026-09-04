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Θέουτα: Χτύπησαν μέχρι θανάτου μικρό δελφίνι και το περιέφεραν σαν τρόπαιο – Το βίντεο της οργής

Ομάδα μεταναστών το εγκλώβισε, το έβγαλε βίαια από τη θάλασσα και ένα από τα άτομα φέρεται να το χτύπησε στο κεφάλι με ξύλο, σκοτώνοντάς το, σύμφωνα με την Dailymail
Θέουτα: Χτύπησαν μέχρι θανάτου μικρό δελφίνι και το περιέφεραν σαν τρόπαιο – Το βίντεο της οργής
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Κύμα οργής έχει προκαλέσει ένα βίντεο που προέρχεται από τη Θέουτα της Ισπανίας και έχει καταγράψει τη θανάτωση ενός μικρού δελφινιού στην παραλία.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που παραδόθηκε στις Αρχές της Ισπανίας, και όπως αναμεταδίδει το τοπικό μέσο elfarodeceuta.es, το νεαρό δελφίνι πλησίασε ζωντανό και αποπροσανατολισμένο στην ακτή. Τότε, ομάδα μεταναστών το εγκλώβισε, το έβγαλε βίαια από τη θάλασσα και ένα από τα άτομα φέρεται να το χτύπησε στο κεφάλι με ξύλο, σκοτώνοντάς το.

Στο βίντεο, φαίνονται εξοργισμένοι πολίτες να πλησιάζουν στο σημείο όπου οι μετανάστες έχουν περικυκλώσει το μικροσκοπικό δελφίνι ενώ ένας από αυτούς φαίνεται να τους προειδοποιεί ότι ήταν παράνομο να το αγγίξουν και να το «φάνε», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Το βίντεο της οργής:


Άλλα πλάνα, τα οποία επικαλείται τόσο η El Faro de Ceuta όσο και η Sun δείχνουν μια άλλη ομάδα μεταναστών να έχουν κυκλώσει το δελφίνι ενώ ένας από αυτούς το σηκώνει πάνω από το κεφάλι του και το περιφέρει ως τρόπαιο.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες με την περιβαλλοντική οργάνωση DAUBMA (Σύλλογος για την Προστασία του Αστικού Πρασίνου, της Βιοποικιλότητας και του Περιβάλλοντος) να προσφεύγει ήδη στην Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και την Εισαγγελία Περιβάλλοντος.

Η DAUBMA ζητά την άμεση ταυτοποίηση των δραστών, τονίζοντας πως πρόκειται για κακουργηματική κακοποίηση προστατευόμενου είδους.

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