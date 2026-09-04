Ζελένσκι: Η Ρωσία χτύπησε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας στο Κίεβο – Βίντεο

Ρωσική επίθεση με drone έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026).

Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού μίλησε με τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ, «δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας».

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«Το drone στόχευε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας μέσα σε αυτό το κτίριο», πρόσθεσε.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, τόνισε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters είπαν ότι είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Russians have targeted the main office of Ukraine's Security Services (SBU), in likely attempt on the head of the agency. There are reportedly 7 injured. In a statement, President Zelensky advises that there will be retribution.



"The drone was aimed directly at the office of the… pic.twitter.com/pShGsyheWR — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 4, 2026

WATCH: The moment a Russian drone struck the central SBU building in the heart of Kyiv. pic.twitter.com/jtdSBRXiog — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο της επίθεσης, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).