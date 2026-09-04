Ρίτσαρντ Ο’Σάλιβαν: Πέθανε στα 82 του ο πρωταγωνιστής του «Man About the House»

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Ο’Σάλιβαν, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές «Man About the House» και «Robin’s Nest».

Ο ηθοποιός πέθανε την Παρασκευή (04.09.2026) έχοντας δίπλα του στενά μέλη της οικογένειάς του στο Brinsworth House, τον οίκο φροντίδας της Royal Variety Charity στο δυτικό Λονδίνο, όπου ζούσε τα τελευταία 23 χρόνια.

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Ο γιος του, Τζέιμς Ο’Σάλιβαν, αποχαιρέτησε τον πατέρα του, σε δήλωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα η Royal Variety Charity, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που ήταν το ίδιο αστείος και γοητευτικός στην πραγματική ζωή όσο και στην τηλεόραση. «Ήταν πάντα καλόκαρδος, με χιούμορ, ένας τρυφερός παππούς και ένας υπέροχος πατέρας. Θα μου λείψει πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Τζέιμς Ο’Σάλιβαν ευχαρίστησε επίσης τους ανθρώπους του Brinsworth House για «την αγάπη, την καλοσύνη και τη φροντίδα» που του πρόσφεραν επί 23 χρόνια. Ο πρόεδρος της Royal Variety Charity, Τζάιλς Κούπερ, τον χαρακτήρισε «γίγαντα της βρετανικής τηλεόρασης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γοητεία, το χιούμορ και το κωμικό του ταλέντο.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1944, ο Ρίτσαρντ Ο’Σάλιβαν ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί-ηθοποιός τη δεκαετία του 1950, εμφανιζόμενος αρχικά σε μικρούς, συχνά μη αναγνωρισμένους ρόλους σε τηλεοπτικές δραματικές παραγωγές. Στη συνέχεια συμμετείχε στην πρώτη σειρά κινηματογραφικών παραγωγών του Children’s Film Foundation, Raiders of the River, ενώ το 1956 πήρε μέρος στην παράσταση Love’s Labour’s Lost του σερ Πίτερ Χολ στο Royal Shakespeare Theatre του Στράτφορντ.

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Το 1961 εμφανίστηκε στην ταινία Spare the Rod, ένα κοινωνικό δράμα για έναν εκπαιδευτικό που εργάζεται σε μια δύσκολη και υποβαθμισμένη περιοχή, με πρωταγωνιστές τους Μαξ Μπάιγκρεϊβς και Ντόναλντ Πλέζανς. Ο O’Sullivan υποδύθηκε έναν δύσκολο και αντιδραστικό μαθητή της τελευταίας τάξης.

Αφού απέκτησε σταθερή παρουσία σε δραματικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στην Cleopatra του 1963, όπου υποδύθηκε τον Φαραώ Πτολεμαίο ΙΓ΄, με πρωταγωνιστές την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, στράφηκε σταδιακά προς την κωμωδία. Εμφανίστηκε σε παραγωγές όπως το The Ronnie Barker Playhouse το 1968 και το The Galton and Simpson Comedy έναν χρόνο αργότερα.

Οι Ρέι Γκάλτον και Άλαν Σίμπσον δημιούργησαν στη συνέχεια τις δημοφιλείς κωμικές σειρές Hancock’s Half Hour και Steptoe and Son.

Ο Ο’Σάλιβαν συμμετείχε επίσης σε δύο ταινίες με τον σερ Κλιφ Ρίτσαρντ τη δεκαετία του 1960: The Young Ones το 1961 και Wonderful Life το 1964.

Η μεγάλη επιτυχία του «Man About the House»

Το 1973 ήρθε ο ρόλος που τον έκανε ευρέως γνωστό. Ο Ο’Σάλιβαν πρωταγωνίστησε στη σειρά «Man About the House», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, μεταξύ άλλων χάρη στην τολμηρή για την εποχή υπόθεσή της: ένας άνδρας συγκατοικεί με δύο ανύπαντρες γυναίκες.

«Το ζήτημα δεν ήταν η ίδια η συγκατοίκηση, αλλά αυτό που υπονοούσε», ανέφερε το British Comedy Classics για τη σειρά.

Η συγκατοίκηση ενός άνδρα με δύο ανύπαντρες γυναίκες μπορούσε να ερμηνευθεί ως σεξουαλική σχέση και υπήρχε ο κίνδυνος η σειρά να θεωρηθεί ακατάλληλη για την τηλεοπτική ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Για να αποφύγουν τυχόν αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, τον Τζορτζ και τη Μίλντρεντ Ρόπερ, οι δύο γυναίκες υποστήριζαν ότι ο συγκάτοικός τους, Ρόμπιν, ήταν ομοφυλόφιλος.

Ο Ρόμπιν διατηρούσε αυτή την προσποίηση απέναντι στους ιδιοκτήτες, δημιουργώντας έτσι τις κωμικές καταστάσεις της σειράς και καθιστώντας την υπόθεση αποδεκτή για το τηλεοπτικό κοινό της δεκαετίας του 1970.

Από το 1979 έως το 1982 ανέλαβε έναν πιο δραματικό ρόλο, υποδυόμενος τον διαβόητο ληστή των δρόμων του 18ου αιώνα Ντικ Τέρπιν, στην ομώνυμη σειρά του ITV.

Τη δεκαετία του 1980 επέστρεψε στις κωμικές σειρές με το Me and My Girl, που προβλήθηκε από το 1984 έως το 1988, ενώ το 1991 συμμετείχε στο Trouble in Mind, με θέμα έναν παντρεμένο ψυχίατρο που περνά κρίση μέσης ηλικίας.

Στη συνέχεια, η παρουσία του στη μικρή και μεγάλη οθόνη έγινε πιο περιορισμένη. Εμφανίστηκε στην εκπομπή Noel’s House Party, ενώ το 1996 πρωταγωνίστησε στην ταινία Holed, η οποία περιστρεφόταν γύρω από έναν αγώνα γκολφ.

Στη δήλωσή του, ο Τζέιμς Ο’ Σάλιβαν τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια: «Ήταν πάντα καλόκαρδος, με υπέροχη αίσθηση του χιούμορ, ένας στοργικός παππούς και ένας υπέροχος πατέρας. Θα μου λείψει πολύ».