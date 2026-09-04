Όταν η Τζέιν Φόντα συνάντησε την Ζιζέλ Πελικό στη Βενετία: Η πιο δυνατή στιγμή των DVF Awards

Τα βραβεία της Diane von Furstenberg, DVF Awards, απονεμήθηκαν φέτος, στη Βενετία, σε πέντε ακτιβίστριες, με τις πιο γνωστές διεθνώς ανάμεσά τους την ηθοποιό Τζέιν Φόντα και τη Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα – σύμβολο στη Γαλλία. Έγινε γνωστή μέσα από τη συγκλονιστική δίκη στην Αβινιόν της Γαλλίας, όπου αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της την νάρκωνε επί χρόνια και την εξέθετε σε δεκάδες αγνώστους άνδρες για να τη βιάζουν εν αγνοία της.

Ο φακός συνέλαβε, την Τζέιν Φόντα και την Ζιζέλ Πελικό σε συγκινητικές στιγμές αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, με την ηθοποιό να δίνει στην Πελικό ένα φιλί στο μάγουλο.

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Τζέιν Φόντα και Ζιζέλ Πελικό / Credit line: SGP / Sipa USA / Profimedia

Τα DVF Awards δημιουργήθηκαν το 2010 από τη Diane von Furstenberg και το Diller-von Furstenberg Family Foundation με σκοπό να αναγνωρίζουν γυναίκες που, μέσα από τη δράση τους, επιχειρούν να βελτιώσουν τη ζωή άλλων γυναικών. Κάθε χρόνο πέντε γυναίκες τιμώνται για το θάρρος, την επιμονή και την κοινωνική τους προσφορά, ενώ τα βραβεία συνοδεύονται από οικονομική ενίσχυση προς οργανώσεις που υποστηρίζουν το έργο τους.

Για το 2026, οι πέντε αυτές σπουδαίες γυναίκες, εκτός από της Φόντα και την Πελικό, είναι η πρωθυπουργός των Μπαρμπέιντος Mia Amor Mottley, η βραβευμένη φωτορεπόρτερ Lynsey Addario και η Κενυάτισσα Wawira Njiru, ιδρύτρια του Food4Education.