Ο φοιτητής σύντροφος της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν εξομολογείται: «Δεν είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια, είναι έρωτας»

Ο Αντουάν Λεκόμτ, ο 22χρονος, που έχει καταφέρει να κλέψει την καρδιά της 42χρονης κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφάν Αουζιέρ, μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι εφήμερο αλλά και για έναν δυνατό έρωτα.

Ο νεαρός έδωσε συνέντευξη στην Daily Mail αναφέροντας ότι η διαφορά ηλικίας που έχει με την αγαπημένη του και κόρη της Μπριζίτ Μακρόν δεν αποτελεί εμπόδιο για τη σχέση τους και πως αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η επικοινωνία και η σύνδεση.

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«Δεν είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Είναι έρωτας, είναι σοβαρό και έχουμε σχέδια για το μέλλον», ανέφερε ο Αντουάν Λεκόμτ.

«Η Τιφάν μπορεί να είναι 20 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, αλλά εκείνη είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και γεμάτη χαρά για τη ζωή. Η ηλικία δεν έχει σημασία όταν είσαι ερωτευμένος», δήλωσε στη συνέχεια για τη διαφορά ηλικίας τους.

Ο 22χρονος φοιτητής όταν γνώρισε την Τιφάν Οζιέρ, κατά τη διάρκεια μαθημάτων σερφ στο Λε Τουκέ, δεν ήξερε αρχικά την ταυτότητα της γυναίκας. Ο Αντουάν Λεκόμτ εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing και έμαθε στην Τιφάν Αουζιέρ να χρησιμοποιεί μία ηλεκτρική σανίδα σέρφινγκ.

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Μιλώντας για τη γνωριμία τους ο νεαρός ανέφερε: «Εκείνη ήρθε για μερικά μαθήματα στις αρχές του καλοκαιριού, τα πήγαμε καλά και επέστρεψε μερικές φορές. Μετά συναντηθήκαμε σε ένα πάρτι, όπου ήμουν καλεσμένος. Δεν είχα ιδέα ότι εκείνη ήταν η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν. Το ανακάλυψα αργότερα».

Μάλιστα, ο Αντουάν Λεκόμτ υπογράμμισε πως το γεγονός ότι η αγαπημένη του είναι κόρη της Μπριζίτ Μακρόν δεν έχει επηρεάσει τη σχέση τους.

«Δεν με αγγίζει εμένα, επειδή αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς τα πάμε καλά και κάνουμε ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζευγάρι σκέφτεται να ενώσει τις δυνάμεις του και επαγγελματικά. Η Τιφάν είναι δικηγόρος, ενώ ο Αντουάν είπε ότι επιθυμεί να αναπτύξει το εργοστάσιό του στη Σρι Λάνκα.

«Θα ταξιδέψουμε μαζί και ελπίζω ότι η επιχείρησή μου θα γίνει ακόμα πιο δυνατή», είπε.

Ο 22χρονος αποκάλυψε ακόμα ότι οι γονείς του γνωρίζουν για τη σχέση τους και την αποδεχτεί.

«Οι άνθρωποι δεν μας φέρονται διαφορετικά. Γελάμε πολύ μαζί, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και απολαμβάνουμε τον χρόνο που περνάμε μαζί», τόνισε στη συνέχεια.

Όταν ρωτήθηκε τι τον τράβηξε περισσότερο στην σύντροφό του, ο Αντουάν προτίμησε να μην δώσει πολλές λεπτομέρειες, αναφέροντας: «Δεν μπορώ να σας πω τα πάντα για εμάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι».