Ρωσία: Στο τραπέζι Πούτιν, Γουίτκοφ και Κούσνερ για τoν πόλεμο στην Ουκρανία – «Η κατάσταση δεν είναι απλή»

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Μόσχα η κρίσιμη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με βασικό θέμα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την έναρξη των συνομιλιών στο Κρεμλίνο, έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο δύσκολες αναμένονται οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας «δύσκολη» την κατάσταση που καλούνται να εξετάσουν οι δύο πλευρές. «Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή», είπε στους Αμερικανούς απεσταλμένους, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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Η έναρξη της συνάντησης έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Κρεμλίνου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον ήταν πάντοτε επωφελείς, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θεωρεί εύκολη τη συνεργασία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Putin meets Witkoff and Kushner for peace talks. pic.twitter.com/NqqAelwuEG — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ μετέφερε στον Πούτιν τους χαιρετισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαρίστησε για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

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Ο Πούτιν διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εγγυηθεί την ασφάλεια των Αμερικανών διαμεσολαβητών.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει την αναστολή των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο έως τις 8 Σεπτεμβρίου, ενόψει της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο από τότε που ανέλαβαν τον ρόλο των διαπραγματευτών. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις όσο οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στη Ρωσία.

Η νέα διπλωματική προσπάθεια γίνεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τις συνομιλίες που είχε στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, με τον Ρώσο ομόλογό του.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για εκείνη τη συνάντηση, ο Ράτκλιφ κάλεσε τη Μόσχα να αποφύγει νέα κλιμάκωση, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο μέτωπο και πίεσε για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Οι νέες επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς ο πόλεμος έχει περάσει σε ακόμη πιο αιματηρή φάση, με drones και πυραύλους να χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα και από τις δύο πλευρές.

Είναι επίσης η πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος της προσοχής της κυβέρνησης Τραμπ μέσα στη χρονιά.

Πριν από την άφιξή τους στη ρωσική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, «σπουδαίους διαπραγματευτές», δηλώνοντας ότι μεταφέρουν προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι προηγούμενες επισκέψεις Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα είχαν οδηγήσει σε πολύωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, ορισμένες από τις οποίες συνεχίστηκαν μέχρι πολύ μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι επαφές αυτές δεν έχουν φέρει ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη ειρήνης.