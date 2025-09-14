Γερμανία: Υποχώρηση για το CDU του Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασιάζει την εκλογική της δύναμη

Πολιτικό καμπανάκι στη Γερμανία: στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του πολυπληθέστερου κρατιδίου της χώρας με 18 εκατομμύρια κατοίκους, τα κόμματα της κυβέρνησης στο Βερολίνο, μεταξύ αυτών και η CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, υπέστησαν σημαντική φθορά στην εκλογική τους βάση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ινστιτούτου Infratest-dimap στη Γερμανία για το δημόσιο δίκτυο WDR, η CDU του Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνει 34% (-0,3 σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές), αλλά υποχωρεί. Το SPD, εταίρος της κυβέρνησης συνασπισμού και άλλοτε κυρίαρχο στη βιομηχανική αυτή περιοχή, κατρακυλά στο 22,5% (-1,8), καταγράφοντας το χειρότερο αποτέλεσμα από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την AfD, η οποία τριπλασίασε το ποσοστό της φθάνοντας το 16,5% (+11,4), επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της εξαπλώνεται και πέρα από τα παραδοσιακά της ερείσματα στην Ανατολή. Οι Πράσινοι υποχωρούν σημαντικά στο 11,5% (-8,5), ενώ η Αριστερά περνά οριακά το κατώφλι του εκλογικού μέτρου με 5,5% (+1,7).

Ένα δύσκολο τεστ για τον καγκελάριο Μερτς

Η αναμέτρηση αυτή, ως το πρώτο εκλογικό τεστ για την κυβέρνηση Μερτς, αποδυναμώνει τον κυβερνητικό συνασπισμό και αυξάνει την πίεση στον καγκελάριο, ο οποίος είχε εκλεγεί με την υπόσχεση ενός «φθινοπώρου μεταρρυθμίσεων». Ανάμεσα σε εσωτερικές έριδες και οικονομική στασιμότητα, η κυβέρνηση δυσκολεύεται να πείσει. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει αμφιλεγόμενες κοινωνικές αλλαγές καθώς και ένα τεράστιο σχέδιο επενδύσεων ύψους 500 δισ. ευρώ για τις υποδομές, με στόχο την ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

Ωστόσο, η ανησυχία για το βιομηχανικό μέλλον της περιοχής —που πλήττεται από το κλείσιμο των ανθρακωρυχείων, τον ανταγωνισμό από την Κίνα και τους αμερικανικούς δασμούς— τροφοδοτεί την άνοδο της ακροδεξιάς. Η AfD εκμεταλλεύεται αυτούς τους φόβους διευρύνοντας το ακροατήριό της στην καρδιά της εργατικής Γερμανίας, σε πόλεις όπως το Ντούισμπουργκ, το Ντόρτμουντ και το Έσσεν.

Ένα ανησυχητικό σήμα για το Βερολίνο, που βλέπει την αντι-μεταναστευτική αντιπολίτευση να εδραιώνεται πλέον μέχρι και στον πυρήνα της «σκουριασμένης ζώνης» της χώρας.