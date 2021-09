Το… διέπραξε ο Άρμιν Λάσετ στις γερμανικές εκλογές. Ο εκλεκτός των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) για τη διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ στην Καγκελαρία υπέπεσε σε μία απίστευτη γκάφα.

Ο υποψήφιος Καγκελάριος με τους Χριστιανοδημοκράτες, ο Άρμιν Λάσετ, έγινε θέμα για λάθος λόγο στις γερμανικές εκλογές. Ο κεντροδεξιός πολιτικός δίπλωσε ανάποδα το ψηφοδέλτιό του με συνέπεια οι τηλεοπτικές κάμερες που βρίσκονταν στο εκλογικό κέντρο να καταγράψουν την ψήφο του…

Σύμφωνα με τη γερμανική εκλογική νομοθεσία, οι ψηφοφόροι πρέπει να διατηρούν κρυφή την επιλογή τους μέχρι τη στιγμή που θα φύγουν από το εκλογικό κέντρο, κάτι που δεν έπραξε ο Λάσετ.

Παρόλα αυτά, ο επίτροπος εκλογών δήλωσε ότι η ψήφος του Άρμιν Λάσετ, εκλεκτού των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) για την καγκελαρία θα προσμετρηθεί κανονικά και δεν θα ακυρωθεί.

Ωστόσο, οι χρήστες του Twitter «γλέντησαν» τον επικεφαλής του CDU.

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/5QZLuDVRsO