Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον με νόμο του 1973

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονειρεύεται έναν κόσμο χωρίς αστέγους, εγκληματικότητα, βία και φτώχεια και έχει αποφασίσει να το πετύχει με κάθε τρόπο. Όχι όμως με μέτρα βοήθειας και ενίσχυσης των αναξιοπαθούντων αλλά με επέμβαση του στρατού και φυσικά οι αποφάσεις τους αφορούν στη… γειτονιά του, την Ουάσιγκτον. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η απόφασή του να κατεβάσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια» τη Δευτέρα, αναπτύσσοντας 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς για να ενισχύσουν εκατοντάδες ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί το Σαββατοκύριακο. «Η κατάσταση στην Ουάιγκτον εξελίσσεται σε πλήρη και απόλυτη ασυδοσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον είναι «μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο», την οποία έχουν καταλάβει «βίαιες συμμορίες, αιμοδιψείς κακοποιοί, συμμορίες αλιτήριων, μανιακοί υπό την επήρεια ναρκωτικών και άστεγοι».

«Αυτή είναι η μέρα της απελευθέρωσης στην Ουάσινγκτον και θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας», είπε.

«Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι μία από τις πιο ασφαλείς!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο.

Η εγκληματικότητα μειώθηκε αλλά όχι για τον Τραμπ

Η δήμαρχος της πόλης, Μιριέλ Μπόουζερ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του προέδρου σχετικά με την εγκληματικότητα, και παρόλο που υπήρξε αύξηση το 2023, τα στατιστικά δείχνουν ότι έκτοτε έχει μειωθεί. Η βίαιη εγκληματικότητα στην πόλη βρίσκεται επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Σύμφωνα με δεδομένα από το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης, οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 32% μεταξύ 2023 και 2024 και έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2019.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης άλλη μια σημαντική πτώση φέτος κατά 12%.

Ο νόμος του 1973

Από τους 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς που θα ενεργοποιηθούν, μεταξύ 100 και 200 θα αναπτυχθούν και θα υποστηρίζουν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου ανά πάσα στιγμή, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα φτάσουν έως το τέλος της εβδομάδας.

Εκτός από αυτήν την ανάπτυξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θέσει το αστυνομικό τμήμα της πόλης υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, χρησιμοποιώντας τον Νόμο για την Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας Κολούμπια (District of Columbia Home Rule Act), έναν νόμο του 1973.

Αυτός ο νόμος θεσπίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον για να επιτρέψει στους κατοίκους της Ουάσιγκτον – που είναι η μόνη αμερικανική πόλη που δεν ανήκει σε καμία από τις 50 πολιτείες – να εκλέγουν δημοτικό συμβούλιο και δήμαρχο.

Ωστόσο, περιέχει και μια εξαίρεση που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας της πόλης, εάν «υπάρχουν ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης».

Αν ο πρόεδρος σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο για περισσότερο από 48 ώρες, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Κογκρέσο. Ακόμη και αν δοθεί αυτή η ενημέρωση, δεν μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο της αστυνομίας για περισσότερο από 30 ημέρες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία όμως δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία εγκληματικότητας που δημοσίευσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον DC (MPDC), τα βίαια αδικήματα μειώθηκαν μετά το μέγιστο σημείο το 2023 και το 2024 έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Τα πρώτα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η μείωση συνεχίζεται. Η συνολική βίαιη εγκληματικότητα είναι μειωμένη κατά 26% φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ οι ληστείες έχουν μειωθεί κατά 28%, σύμφωνα με το MPDC.

Η βίαιη εγκληματικότητα αναφέρεται διαφορετικά από το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον DC (MPDC) και το FBI. Τα δημόσια στοιχεία του MPDC έδειξαν μείωση 35% για το 2024, ενώ τα δεδομένα του FBI έδειξαν πτώση 9%.

Η καθοδική τάση είναι «αδιαμφισβήτητη και μεγάλη», σύμφωνα με τον Άνταμ Γκελμπ, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης (CCJ), ενός νομικού ερευνητικού ιδρύματος.

«Οι αριθμοί μεταβάλλονται ανάλογα με την περίοδο που εξετάζεις και τους τύπους εγκλημάτων που λαμβάνεις υπόψη», είπε ο Γκελμπ στο BBC.