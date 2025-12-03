Γιατί ο Πούτιν δεν πρόκειται να συμφωνήσει στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι πυρετώδεις διπλωματικές συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τις ΗΠΑ, για τη συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο, είναι γεγονός, όμως πολλά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται καθώς και οι δύο πλευρές φαίνονται να μην είναι ικανοποιημένες, όσο και αν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, βλέπει με θετική χροιά τα γεγονότα.

Μεγάλο ερώτημα είναι προφανώς η στάση που θα κρατήσει το Κρεμλίνο καθώς η Ρωσία φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, με την Ουκρανία να χάνει εδάφη και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών, παρά το ότι η Ευρώπη φαίνεται σχεδόν παρατηρητής σε όλη αυτή την προσπάθεια, μιας και η Μόσχα απορρίπτει το σχέδιο που είχε συνταχθεί από πλευράς της.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Skynews, υπάρχουν κάποιοι βασικοί λόγοι που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αποδέχεται το νέο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να θέλει επιστροφή στο προηγούμενο σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο ήταν πολύ πιο ευνοϊκό για τη Ρωσία, αλλά απορρίφθηκε λόγω αντιδράσεων από ευρωπαϊκές χώρες. Το νέο, αναθεωρημένο σχέδιο θεωρείται από τον ίδιο πολύ πιο περιοριστικό.

Στο δημοσίευμα, σχολιάστηκε η συνάντηση των Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα, και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι έμοιαζε περισσότερο με ταξίδι αναψυχής.

Μετά τη βασιλική υποδοχή των αμερικανών απεσταλμένων, “έπιασαν δουλειά” 6 ώρες μετά την άφιξή τους, με το Κρεμλίνο να έχει κάνει σχεδόν σαφές πως δεν επρόκειτο να δώσει το οκ στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, φταίει αποκλειστικά η Ευρώπη. Όσο οι καλεσμένοι του έτρωγαν, εκείνος κατηγορούσε τους συμμάχους της Ουκρανίας από την Ευρώπη, ότι μπλοκάρουν τη διαδικασία της ειρήνευσης επιβάλλοντας απαιτήσεις που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

Αλλά εκεί όπου υπήρχε εχθρότητα προς την Ευρώπη, υπήρχε μόνο φιλοξενία για τους Αμερικανούς – μέρος της ρωσικής στρατηγικής να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και να τις φέρει πίσω στην πλευρά της Μόσχας.

Ο Πούτιν πιστεύει ότι κερδίζει

Η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο σχέδιο των 28 σημείων που ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της. Και θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να το απαιτεί, εξαιτίας όσων συμβαίνουν στο πεδίο της μάχης.

Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την υποτιθέμενη κατάληψη της Ποκρόβσκ, ενός στρατηγικής σημασίας στόχου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ήταν ένα μήνυμα που σκοπό είχε να δείξει τη ρωσική κυριαρχία και, κατ’ επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της Ρωσίας αντί να τις μετριάσει, καθώς περνά το μήνυμα ότι έχει το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης.

Ίσως ένας ακόμη λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει συμβιβασμούς σύμφωνα με το δημοσίευμα να είναι πως θεωρεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα, στενότερες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Και είναι εύκολο να δει κανείς γιατί. Ξανά και ξανά σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ καταλήγουν σε θέσεις που ευνοούν τη Μόσχα.

Με το Κίεβο, οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να πηγαίνουν σε αυτούς, πρώτα στη Γενεύη, μετά στη Φλόριντα κάτι που δε συμβαίνει και με τη Μόσχα, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, είναι πρόθυμος να κάνει το μακρύ νυχτερινό ταξίδι και να υπομείνει την πολύωρη αναμονή πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πούτιν.

Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όταν πρόκειται για τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να πιέζουν.