Κόσμος

Μακρόν: «Μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις – Συνεχίζεται ο αγώνας για την ειρήνη»

Για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων μίλησε ο στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Christophe Ena / Pool via REUTERS

Υψηλής συμβολικής αξίας αλλά και ουσίας ήταν οι συνομιλίες που πραγματοποίησαν σήμερα (01.12.2025) στο Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του.

Ο Εμάνουελ Μακρόν έστειλε ξεκάθαρο «μήνυμα» για την στάση που θα κρατήσει η χώρα του στις διπλωματικές και πολιτικές «μάχες» λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο «αγώνας για την ειρήνη στην Ουκρανία συνεχίζεται»

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ πρόσθεσε πως η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με τον Μακρόν επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής».

 

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», ανέφερε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στo Χ (πρώην Twitter).

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Μακρόν είχαν αργότερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ αλλά και τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, σχετικά με τα αποτελέσματα των συζητήσεων στη Φλόριντα.

Μάλιστα, ο Ουμέροφ ανέφερε σε ανάρτηση στα social media ότι οι συζητήσεις σχετικά για το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από χθες Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές».

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ, (…) πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», είπε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν «συνεχή» επαφή.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση σήμερα στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

O Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αναχωρήσει σήμερα Δευτέρα (01.12.2025), για τη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ αναμένεται αύριο Τρίτη να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

