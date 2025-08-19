Γιατί ο Πούτιν μπορεί να μην είναι ποτέ έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι – Ανάλυση του CNN

Η προετοιμασία ενός τετ α τετ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποτελέσει το επόμενο στάδιο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αποφασίστηκε στις συναντήσεις που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, χθες Δευτέρα (18.8.25).

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εν μέσω της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Τζόρτζια Μελόνι, Αλεξάντερ Στουμπ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Μαρκ Ρούτε και δήλωσε πως έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας καθώς και για μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ που θα προστατεύσουν την Ουκρανία από νέες Ρωσικές επιθέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τους «Financial Times», o Ουκρανός πρόεδρος φέρετε να πρότεινε στον Τραμπ την αγορά αμερικανικών όπλων με 100 δισεκατομμύρια δολάρια με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πάντως εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις προθέσεις της Μόσχας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει σήμερα πως ο Πούτιν «είναι ένα αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του».

Αν και σύμφωνα με το Reuters η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις επόμενες δύο εβδομάδες (με την Ουγγαρία, την Γενεύη και την Κωνσταντινούπολη να είναι υποψήφιες να την φιλοξενήσουν), εντούτοις η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι αποδέχεται την πρόταση.

Ενδεικτική ήταν η δήλωση του Γιούρι Ουσακόφ, στενού συνεργάτη του Πούτιν.

«Συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει σε ανάλυσή του το CNN, στην ορολογία του Κρεμλίνου, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου έτοιμοι, και ίσως να μην είναι ποτέ για απευθείας συνομιλίες Πούτιν – Ζελένσκι. Και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

«Μια συνάντηση με τον Ζελένσκι θα ήταν στα μάτια του Πούτιν ασυμβίβαστη με την κοσμοθεωρία του»

Πρόκειται για έναν πόλεμο που ξεκίνησε με την μονομερή αναγνώριση από τον Πούτιν ενός τμήματος της ουκρανικής επικράτειας (των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ) ως ανεξάρτητου, χαρακτηρίζοντάς το ως «ιστορικά εδάφη μας».

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία είναι «αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου (της Ρωσίας)» και ότι η αποχώρησή της από τη Ρωσία αποτελεί ιστορικό λάθος.

Το Κρεμλίνο δεν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει την περιφρόνησή του για τον Ζελένσκι. Όχι μόνο αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, εστιάζοντας στην αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία λόγω του στρατιωτικού νόμου, αλλά και στο τελευταίο μνημόνιο «ειρήνης» απαιτεί από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε τελικής ειρηνευτικής συνθήκης.

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι με το όνομά του, προτιμώντας αντίθετα το καυστικό προσωνύμιο «το καθεστώς του Κιέβου».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ο Ζελένσκι είχε ταξιδέψει στην Τουρκία αποφασισμένος να έχει άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος δεν μετέβη ποτέ στέλνοντας μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής έναν συγγραφέα ιστορικών βιβλίων.

«Ο Πούτιν έχει ήδη πάρει αυτό που ήθελε, μια διμερή συνάντηση με τον Τραμπ, έναν ηγέτη που θεωρεί ίσο του. Μια συνάντηση με τον Ζελένσκι θα ήταν, στα μάτια του, ασυμβίβαστη με την κοσμοθεωρία του και τους πολεμικούς του στόχους», καταλήγει στην ανάλυσή του το CNN.