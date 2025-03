Γιατί ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ζελένσκι – «Θυσιάζει» την Ουκρανία για να τα βρει με τον Πούτιν

Από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο κατέστησε σαφές ότι θέλει να αξιοποιήσει την δύναμη και την θέση των ΗΠΑ για να επανέλθει σε μια εποχή όπου οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται με βάση την «ωμή» στρατιωτική και οικονομική ισχύ, κάτι που επιβεβαιώθηκε στο χθεσινό (28.02.2025) «φιάσκο» με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Είναι χαρακτηριστική η στιγμή που ο Τραμπ λέει στον Ζελένσκι ότι «δεν έχει τα κατάλληλα χαρτιά» για να διαπραγματευτεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και ότι «θα έπρεπε να ήταν ευγνώμων» για την βοήθεια που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, αφού αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την κοσμοθεωρία του Αμερικανού Πρόεδρου.

Οι ισχυροί αποφασίζουν και οι αδύναμοι ακολουθούν αφού δεν έχουν την ισχύ για να επιβάλλουν τους όρους τους ή αλλιώς «χωρίς την βοήθεια μας, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε λήξει σε δύο εβδομάδες» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό που παρακολούθησαν έκπληκτοι τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί και αξιωματούχοι, είδε με ενθουσιασμό και ικανοποίηση το Κρεμλίνο και ενδεχομένως η ηγεσία της Κίνας. Αυτοί εξάλλου είναι οι «παίκτες» που θεωρεί ο Τραμπ ισάξιους στην διεθνή πολιτική «σκακιέρα».

Όπως τόνισε κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο Τραμπ θέλει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ρωσία και αν χρειαστεί να θυσιάσει την Ουκρανία για να το πετύχει αυτό, τότε είναι πρόθυμος να το κάνει.

«Άναψαν τα αίματα» στο Οβάλ Γραφείο / REUTERS / Brian Snyder

Αυτό σημαίνει παράλληλα ότι θα πρέπει να αγνοήσει την παράνομη ρωσική εισβολή, τα εγκλήματα πολέμου υπό διερεύνηση (βλ. Μπούτσα) και να εγκαταλείψει τους Ευρωπαίους συμμάχους που συνεχίζουν ακάθεκτοι την παροχή στρατιωτικής βοήθειας και υποστήριξης στο Κίεβο.

Ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να το κάνει.

Μπορεί ο Ζελένσκι να έδειξε φωτογραφίες από τους Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, που υπέστησαν βασανιστήρια από τους Ρώσους, όμως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος κι επέμεινε ότι οι Ουκρανοί χάνουν τον πόλεμο και πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς, «βάζοντας πλάτη» με έμμεσο τρόπο στην Μόσχα.

Η στιγμή που ο Τραμπ βλέπει φωτογραφίες Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου / REUTERS / Brian Snyder

Αυτό υποστηρίζουν και οι New York Times σε ανάλυσή τους, με αφορμή και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε δηλώσει στο Breitbart News ότι «είναι καιρός να ξεπεράσουμε τον πόλεμο [στην Ουκρανία] και να κινηθούμε προς το συμφέρον μιας τριγωνικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε τονίσει επίσης πως «θα έχουμε διαφωνίες με τους Ρώσους [και με τους Κινέζους] αλλά πρέπει να έχουμε σχέσεις και με τους δύο».

Εξάλλου, ο Τραμπ τόνισε κατά την διάρκεια της χθεσινής αντιπαράθεσης ότι είναι «στην μέση» μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι με βάση τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος προς το συμφέρον τόσο της Μόσχας όσο και του Κιέβου.

