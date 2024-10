Γιαχία Σινουάρ: Πώς το Ισραήλ σκότωσε χωρίς να ξέρει τον ηγέτη της Χαμάς – Drone αναγνώρισε το πρόσωπό του στα χαλάσματα

Τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ επιβεβαίωσε και μέσω DNA η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ. Η «εξουδετέρωση» του ηγέτη της Χαμάς προήλθε από τυχαίο χτύπημα ισραηλινού τανκ σε σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Τελ Αβίβ προσπαθούσε να εντοπίσει τα ίχνη του αρχηγού της Χαμάς για σχεδόν έναν χρόνο, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και την εισβολή των τρομοκρατών της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ, μία σφαγή εμπνευστής της οποίας ήταν ο ίδιος.

Για μήνες ολόκληρους, οι Ισραηλινοί αναζητούσαν τον Γιαχία Σινουάρ σε κάθε γωνιά, υπόγειο, τούνελ, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Τελικά την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου, έναν χρόνο και 10 ημέρες μετά τη μαζική δολοφονία των εκατοντάδων Ισραηλινών αμάχων, ο Σινουάρ είναι πλέον νεκρός.

Ως γνωστόν, σκοτώθηκε από βολές βλημάτων που εκτόξευσε ένα ισραηλινό τανκ, εναντίον σπιτιού, κατά πάσα πιθανότητα στη Ράφα.

Αναμφίβολα, η εξόντωση του φανατικού ισλαμιστή θέτει σε νέα βάση τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Saleh al-Arouri, Ismail Haniyeh and others have the blood of thousands on their hands.



Στην ανακοίνωσή τους οι IDF και οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας «επιβεβαιώνουν ότι έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ενός χρόνου χθες (Τετάρτη), 16 Οκτωβρίου 2024, στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εξόντωσαν τον Γιαχία Σινουάρ, τον ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, σε επιχείρηση στη νότια Λωρίδα της Γάζας», πιθανότατα στη Ράφα.

Οι λεπτομέρειες από τις τελευταίες στιγμές του Παλαιστίνιου τρομοκράτη συγκλονίζουν.

Όταν το drone των IDF έφτασε στο εσωτερικό του κατεδαφισμένου κτιρίου, όπου κρυβόταν ο Σινουάρ, αυτός κάλυψε το πρόσωπό του και πέταξε ένα αντικείμενο για να προσπαθήσει να «κατεβάσει» το drone.

Σε αυτό το χρονικό σημείο, πρόσθετα πυρά κατευθύνθηκαν στον Σινουάρ που τον σκότωσαν, είπε ένας από τους Ισραηλινούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην πολεμική επιχείρηση.

❗️ Exclusive footage captures the final moments of Hamas leader Yahya Sinwar, filmed by a drone, just before his death.



Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι «εξόντωσε τρεις τρομοκράτες» σε επιχειρήσεις στη Γάζα και έκανε εξετάσεις DNA για να επαληθεύσει ότι ο Σινουάρ ήταν ένας από αυτούς.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε το πότε, το πού και το πώς σκοτώθηκαν αυτοί οι άνδρες.

«Δεν υπήρχαν όμηροι στο σημείο»

«Δεν υπήρχε καμία ένδειξη παρουσίας ομήρων στο κτίριο όπου εξοντώθηκαν οι τρομοκράτες», ξεκαθαρίζει ο στρατός, καθώς ο Σινουάρ ήταν γνωστό ότι κυκλοφορούσε πάντα μαζί με μία ομάδα ομήρων για «προστασία» από ισραηλινά χτυπήματα.

Το ισραηλινό «Channel 12» αναφέρει ότι ο ηγέτης της Χαμάς κρυβόταν μαζί με τους έξι ομήρους, τα πτώματα των οποίων ανασύρθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στις 31 Αυγούστου, αφού εκτελέστηκαν από τους απαγωγείς τους.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Σινουάρ δεν ήταν πλέον με όμηρους όταν σκοτώθηκε, ενώ πιθανότατα ο ίδιος έδωσε την εντολή να δολοφονήσουν τους έξι ομήρους καθώς τράπηκε σε φυγή, υποστηρίζει το «Channel 12».

Ήξεραν για μήνες ότι είναι στη Ράφα

Οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας του Ισραήλ γνώριζαν επί μήνες ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ κρυβόταν στη συνοικία Τελ Σουλτάν της Ράφα, αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Πίστευαν ότι κρυβόταν υπόγεια και για μεγάλο μέρος αυτού του χρόνου βρισκόταν μαζί με τους έξι ομήρους.

Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Τελ Σουλτάν που υποστήριξε ότι είχε ως στόχο την εξάλειψη της ταξιαρχίας της Χαμάς στην περιοχή, αλλά πραγματικός σκοπός ήταν να εξαλείψει τον Σινουάρ.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι IDF στόχευσαν μία συγκέντρωση στελεχών της Χαμάς, πιστεύοντας ότι ανάμεσά τους ήταν και ο Σινουάρ. Ωστόσο, αφού ταυτοποίησαν τα πτώματα των 26 τρομοκρατών που σκοτώθηκαν στην επίθεση, συνειδητοποίησαν ότι ο ηγέτης της Χαμάς δεν ήταν ένας από αυτούς, αναφέρουν τα ΜΜΕ.

Οι IDF δεν είχαν ακριβείς πληροφορίες για το πού βρισκόταν ο Σινουάρ και οι στρατιώτες που τον σκότωσαν χθες (16.10.2024) κατάλαβαν ότι ήταν αυτός μόνο μετά το γεγονός.

«Δεν ήξεραν ότι ήταν αυτός»

Τα στρατεύματα των IDF δεν στόχευαν τον Σινουάρ και δεν γνώριζαν ότι μπορεί να βρισκόταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία όπου δρούσαν.

Τα ισραηλινά στρατεύματα εντόπισαν αρκετούς μαχητές να εισέρχονται σε ένα κτίριο στη Ράφα. Μετά από ανταλλαγή πυρών, οι ισραηλινοί στρατιώτες διέταξαν το χτύπημα του πυροβολικού κατά του κτιρίου που το ισοπέδωσε.

Το κτίριο, όπως τα περισσότερα στην περιοχή, ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Ισραηλινοί στρατιώτες «σήκωσαν» drone για να εντοπίσουν τα θύματα και να εκτιμήσουν τις ζημιές μέσα στο κτίριο.

Some of the Items that were found on the Body of Yahya Sinwar, including an AK-47, a Vest with several Grenades, Mentos, Cash, as well as multiple Passports and IDs; with one of the IDs belonging to a UNRWA Teacher.

Το drone εντόπισε τρία πτώματα, ένα εκ των οποίων ήταν του Σινουάρ και μόνο τότε οι στρατιώτες των IDF μπήκαν στο κτίριο για να διαπιστώσουν αν όντως είναι αυτός. Στην αρχή έκοψαν το δάχτυλο από τη σορό του Σινουάρ για να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία την ταυτοποίησης, καθώς η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού ήταν επικίνδυνη, αφού το κτίριο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Οι Ισραηλινοί βγάλανε τελικά τη σορό έξω από το κτίριο την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet μετέδωσε ότι πάνω στις σορούς βρέθηκαν χρήματα και πλαστές ταυτότητες.

Μη επαληθευμένες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες γύρω από ένα πτώμα που φέρει ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι, μέσα στα χαλάσματα, καλυμμένο από σκόνη.

“He is willing to sacrifice even 100,000 Palestinians in order to ensure the survival of his rule.” Yuval Bitton knew Yahya Sinwar better than almost anyone in Israel. He was a dentist in the prison where Sinwar was held for years and spent hours talking with him. pic.twitter.com/UkZObLuwhu — Christiane Amanpour (@amanpour) October 17, 2024

Οι στρατιώτες που είναι υπεύθυνοι για ένα από τα πιο σημαντικά ισραηλινά στρατιωτικά επιτεύγματα στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου προέρχονται από τη Σχολή Διοικητών Πεζικού του Ισραηλινού Στρατού, κοινώς γνωστή με το εβραϊκό ακρωνύμιο Bislach.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ, οι στρατιώτες που εξουδετέρωσαν τον Σινουάρ υπηρετούσαν στον στρατό μόλις 9 μήνες.

Ο Αρχηγός των IDF στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Σινουάρ

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Χέρτζι Χαλεβί, επισκέφθηκε το σημείο που εξουδετερώθηκε ο Γιαχία Σινουάρ και διαβεβαίωσε ότι οι στρατιώτες δεν είχαν πληροφορίες εκ των προτέρων ότι ο ηγέτης της Χαμάς ήταν εκεί.

הרמטכ״ל, רב-אלוף הרצי הלוי וראש שירות הביטחון הכללי, רונן בר הגיעו היום לנקודה בה חוסל יחיא סינוואר, עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן, ראש אגף המבצעים, אלוף עודד בסיוק ומפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם pic.twitter.com/xyKR8acFFn — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2024

«Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πολλές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων σε αυτόν τον πόλεμο, όπου είχε εξαιρετικές πληροφορίες, στείλαμε προετοιμασμένα στρατεύματα με οδηγίες πού να πάνε. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ξέραμε. Είναι ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά σας, η ακριβής αναγνώριση και η επίγνωση που κατέστησαν αυτήν την επιχείρηση επιτυχή», δήλωσε ο Χαλεβί.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει και θα εξοντώσει κάθε τρομοκράτη».

Η ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συνοδευόταν από φωτογραφίες του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Βηρυτό, του Γιαχία Σινουάρ και του Μοχάμεντ Ντέιφ, του αρχηγού της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, που το Ισραήλ λέει ότι σκοτώθηκε τον Ιούλιο, αλλά η οργάνωση δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Στη δήλωσή του μετά τον επιβεβαιωμένο θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έκανε «αυτό που υποσχεθήκαμε να κάνουμε», σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χαμάς.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Ynet, IDF, ΑΠΕ ΜΠΕ