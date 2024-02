Γιούλια Ναβάλναγια: Τα τρολ του Πούτιν την στοχοποιούν με fake news

Καμία ντροπή δε νιώθουν οι υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν και στοχοποιούν χωρίς έλεος την χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια.

Μετά την ανακοίνωση, την Παρασκευή, του θανάτου του υπ’ αριθμόν ένα επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, έχει γίνει στόχος ψευδών ειδήσεων και φημών στο ίντερνετ που έχουν στόχο να την δυσφημήσουν και να την απαξιώσουν, την ώρα που ανακοινώνει πως θα συνεχίσει τη μάχη του συζύγου της.

Μερικές μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, χρήστες ανέβαζαν στα social media μια φωτογραφία της χήρας του να ποζάρει χαμογελαστή σε μια παραλία δίπλα σε έναν άλλον άνδρα, με τα σχόλια να δηλώνουν ή να υπονοούν πως η φωτογραφία είχε τραβηχτεί τις τελευταίες ημέρες και κατηγορώντας την έτσι ότι υποκρίνεται τη θλίψη της στις δημόσιες εμφανίσεις που κάνει έκτοτε.

«Την ημέρα του θανάτου του Ναβάλνι, η Γιούλκα (sic), η απαρηγόρητη χήρα του, καθόταν αναπαυτικά σε μια παραλία!!», έγραψε ανώνυμο τρολ στο X.

Η φωτογραφία, συνοδευόμενη από παρόμοια μηνύματα, κυκλοφόρησε ευρέως και στα αγγλικά, τα γερμανικά ή τα σερβοκροατικά σε διάφορα social media.

Όμως η φωτογραφία αυτή της Γιούλια Ναβάλναγια δεν είναι πρόσφατη. Οι έρευνες του Γαλλικού Πρακτορείου την εντόπισαν στο λογαριασμό Instagram του Εβγκένι Τσιτσβάρκιν, ενός 49χρονου ρώσου δισεκατομμυριούχου.

Ο τελευταίος είχε δημοσιοποιήσει τον Αύγουστο 2021 τη φωτογραφία αυτή, στην οποία εικονίζεται δίπλα στην Γιούλια Ναβάλναγια. «Με την πρώτη κυρία της ωραίας Ρωσίας του μέλλοντος @yulia_navalnaya Ελευθερία @navalny!», είχε γράψει, διευκρινίζοντας πως η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στην Γιούρμαλα της Λετονίας.

Συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας κινητών τηλεφώνων Euroset, ο Εβγκένι Τσιτσβάρκιν διέφυγε το 2008 στη Βρετανία. Κατηγορούμενος για απαγωγή και υπεξαίρεση κεφαλαίων, ήταν στόχος διεθνούς εντάλματος σύλληψης και αιτήματος έκδοσης μέχρι το 2011, όταν η Ρωσία έβαλε τέλος στη δίωξή του.

Στη Βρετανία, ο Εβγκένι Τσιτσβάρκιν άρχισε να ασχολείται με το εμπόριο οίνου και έγινε επίσης σφοδρός επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Φίλος του Αλεξέι Ναβάλνι, τον βοήθησε, σύμφωνα με τον Τύπο, να χρηματοδοτήσει τη μάχη του και ένα μέρος των ιατρικών εξόδων του μετά τη δηλητηρίασή του το 2020.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας του μαζί με την Γιούλια Ναβάλναγια πριν από τρία χρόνια είχε σχολιασθεί ευρέως. Σε συνέντευξή του στον ανεξάρτητο ραδιοσταθμό Ηχώ της Μόσχας (τον οποίο οι ρωσικές αρχές έκλεισαν το Μάρτιο 2022), ο επιχειρηματίας είχε εξηγήσει, με μια δόση ειρωνείας, το περιεχόμενο της φωτογραφίας: «Οι άνθρωποι ζηλεύουν: θα ήθελαν κι αυτοί να κάνουν βόλτα στην άκρη της θάλασσας με την Γιούλια Ναβάλναγια, μια ωραία και δυνατή γυναίκα, μια εν δυνάμει Πρώτη Κυρία». «Δυστυχώς ο Αλεξέι φυλακίσθηκε, αλλά εκείνη, δεν την έχει φυλακίσει κανείς», έλεγε ακόμη.

Η Γιούλια Ναβάλναγια είναι τακτικός στόχος φημών που έχουν στόχο τη δυσφήμηση της ίδιας ή του εκλιπόντος συζύγου της. Χρήστες του Ίντερνετ έχουν επίσης κατηγορήσει τη 47χρονη ότι είναι «συνοδός πολυτελείας», χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με τον Εβγκένι Τσιτσβάρκιν και τη μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία εμφανιζόταν ως πρώην βοηθός της.

Yulia #Navalnaya was engaged in political escort. This was stated by her former assistant Anna Gonchar. According to the girl, Navalny’s wife provided financial and informational support to this organization through sex with sponsors and journalists. pic.twitter.com/NoJC3GYjVJ