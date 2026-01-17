Συμβαίνει τώρα:
Γκουτέρες για την 80η επέτειο της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ: «Οι ισχυρές δυνάμεις ευθυγραμμίζονται για να υπονομεύουν τη διεθνή συνεργασία»

«Σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ», υπογράμμισε απευθυνόμενος σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες / HENRY NICHOLLS / Pool via REUTERS

Σε μια συμβολική – για την πορεία και την εξέλιξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) – τελετή στο Λονδίνο, ο Αντόνιο Γκουτέρες έστειλε μήνυμα σήμερα (17.01.2026) για την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το διεθνές σύστημα και την ανάγκη σεβασμού του διεθνού δικαίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δεν έκρυψε την λύπη του για το γεγονός ότι οι «ισχυρές δυνάμεις» δηλαδή οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα εφαρμόζουν πολιτικές και δρουν με τρόπους που «υπονομεύουν» τη διεθνή συνεργασία.

Ο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου στην ηγεσία του οργανισμού θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2026, εκφώνησε μια ομιλία στο Methodist Central Hall του Λονδίνου, όπου την 10η Ιανουαρίου του 1946 εκπρόσωποι 51 χωρών συγκεντρώθηκαν για την εναρκτήρια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αυτός ο χώρος είχε επιλεγεί, καθώς η έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη δεν είχε ακόμη φτιαχτεί.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του προς το Ηνωμένο Βασίλειο για τον «καθοριστικό ρόλο» του στη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών και επειδή αποτελεί «έναν τόσο σταθερό πυλώνα της πολυμερούς προσέγγισης».

Μίλησε κατόπιν για την κατάσταση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη», αναφερόμενος στην επιτάχυνση του «κλιματικού χάους» ή ακόμα και τον «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια ώρα, συνέχισε, «βλέπουμε ισχυρές δυνάμεις να ευθυγραμμίζονται για να υποσκάψουν τη διεθνή συνεργασία».

Όμως, «παρά αυτές τις ταραχώδεις θάλασσες, εμείς συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά», διαβεβαίωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στην έναρξη της ισχύος σήμερα της Συνθήκης Ανοικτής Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών, ένα παράδειγμα για εκείνον, ενός «μοντέλου σύγχρονης διπλωματίας».

«Αυτές οι διακριτικές νίκες της διεθνούς συνεργασίας, οι πόλεμοι που αποτράπηκαν, οι λιμοί που αποφεύχθηκαν, οι ζωτικής σημασίας συνθήκες που συνάφθηκαν, δεν πρωταγωνιστούν πάντα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων», υπογράμμισε ο ίδιος.

Απευθυνόμενος στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που ήταν παρόντα στην αίθουσα, τους ζήτησε να δεσμευτούν περαιτέρω: «Σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ», υπογράμμισε.

Κόσμος
