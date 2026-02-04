Κόσμος

Γκουτέρες: Η Κούβα θα καταρρεύσει λόγω της έλλειψης πετρελαίου

Η Κούβα δεν προμηθεύεται πλέον πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιούνται».

Η Κούβα δεν προμηθεύεται πλέον πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου και η κατάσταση στο νησί είναι δύσκολη.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που ορίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν να πλήξουν με τελωνειακούς δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Την Δευτέρα (02/02/2026), ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μεξικό που προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.

