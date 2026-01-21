Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντηθούν αύριο με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ζήτησαν τη συνάντηση. Πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντική δήλωση από πλευράς τους», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ
Συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ
Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via REUTERS

Στη Μόσχα θα μεταβεί αύριο Πέμπτη (22.01.2026) ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, για συνάντηση τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Μόσχα παρών θα είναι και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. «Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC αναφερόμενος στον Πούτιν.

«Αλλά οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ζήτησαν τη συνάντηση. Πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντική δήλωση από πλευράς τους», πρόσθεσε.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το κρατικό πρακτορείο TASS της Ρωσίας, επικαλούμενο το Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως είχε προσθέσει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο Γουίτκοφ απάντησε «έτσι πιστεύω» και επανέλαβε ότι του έχει γίνει η σχετική πρόσκληση.

Από την πλευρά του ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
316
126
112
75
74
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ρούτε σπάει κάθε ρεκόρ κολακείας στον Τραμπ: Χωρίς την πίεσή του, η Ευρώπη δεν θα αποφάσιζε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες
«Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που είναι εκεί» είπε ακόμα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε
Newsit logo
Newsit logo