MME Γερμανίας: «Σαρωτική νίκη του AfD, καταποντίζεται το CDU» – Θρίλερ για την αυτοδυναμία στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ο σχηματισμός κυβέρνησης από την AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, κάτι που αν συμβεί θα είναι η πρώτη φορά από κόμμα της ακροδεξιάς στη Γερμανία από την εποχή κυριαρχίας του Αδόλφου Χίτλερ (!), είναι το μεγάλο ερώτημα μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 7 το απόγευμα της Κυριακής (06.09.2026). Τα exit poll δείχνουν θρίαμβο της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» και πανωλεθρία για το CDU του καγκελάριου, Μερτς.

«Σαρωτική νίκη του AfD, καταποντίζεται το CDU» αναφέρει η «Frankfurter Allgemeine Zeitung» για τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας, ενώ η «Tagesschau» κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία του AfD».

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«Το AfD κερδίζει, το CDU καταρρέει! Θρίλερ για την αυτοδυναμία» αναφέρει το «Focus».

«Απόψε πολλοί θα επιχειρήσουν να εξηγήσουν και πάλι γιατί οι άνθρωποι στη Σαξονία-Άνχαλτ ψήφισαν όπως ψήφισαν», αναφέρει η «Bild» μετά την ανακοίνωση των πρώτων exit polls.

«Από απογοήτευση. Από διαμαρτυρία. Εξαιτίας της γερμανικής επανένωσης. Εξαιτίας της μετανάστευσης. Εξαιτίας του Βερολίνου. Εξαιτίας του ΤικΤοκ. Εξαιτίας της Ρωσίας. Μπορεί και να ισχύουν όλα αυτά», σχολιάζει η αρχισυντάκτρια του γερμανικού ΜΜΕ.

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«Ίσως όμως σήμερα θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ πιο απλό: να πιστέψουμε τους ψηφοφόρους. Ήξεραν ποιον ψήφιζαν. Ήξεραν τι πρεσβεύει το AfD. Γνωρίζουν τον Ούλριχ Ζίγκμουντ. Και παρ’ όλα αυτά (ή μήπως ακριβώς γι’ αυτό;) έδωσαν την ψήφο τους στο AfD, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό δεν χρειάζεται να αρέσει σε κανέναν. Όμως η Δημοκρατία ξεκινά από το να παίρνουμε στα σοβαρά ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα ποσοστό που ξεπερνά τους τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν ένα τυχαίο ατύχημα.

JUST IN: Germany right-wing anti-3rd world migration AfD Party is BREAKING OUT into CELEBRATIONS after a massive exit poll found the party over 44%, outperforming polls — with Merz's CDU below 20% for the Saxony-Anhalt regional parliament election



HUGE!



It's currently… pic.twitter.com/Qy22KQGf6X — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 6, 2026

Σε αυτή την κατάσταση, ο Ζίγκμουντ θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα καλέσει τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες σε συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού. Και εκείνες δεν θα έπρεπε να αρνηθούν τις συνομιλίες – τουλάχιστον εφόσον παίρνουν στα σοβαρά τους ψηφοφόρους. Όλοι, ωστόσο, διακήρυτταν ήδη πριν από τις εκλογές, ο ένας για τον άλλον: ”Με αυτούς δεν κάνουμε διάλογο”. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν ήδη πριν από τις εκλογές τον σεβασμό στους ψηφοφόρους».

Historic victory for the AfD in Saxony-Anhalt as the EU shakes!



The first projections show a massive victory for the AfD, led by candidate Ulrich Siegmund, over all other parties.



The AfD is leading with a staggering 44.5% of the vote, compared to Chancellor Friedrich… pic.twitter.com/4ZcLkzUDbC — Mario ZNA (@MarioBojic) September 6, 2026

«Το AfD αναδεικνύεται ξεκάθαρα πρώτη δύναμη με περίπου 44% έως 44,5%, αλλά φαίνεται να χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του Μαγδεμβούργου» γράφει από την πλευρά του το περιοδικό «Spiegel» στην ιστοσελίδα του.

The Rise of the #AfD in #Saxony -Anhalt and Its Geopolitical ImplicationsIn Saxony-Anhalt—a federal state created following the reunification of the two #Germanies and a former territory of the German Democratic Republic (GDR)—the political landscape is shifting… pic.twitter.com/tiv2nA2gLh — Shpe 🇽🇰🇦🇱🇩🇪🇺🇸🇬🇧 (@LatiiPetrPR) September 6, 2026

«Η μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία του AfD», γράφει η «Tagesschau». Το CDU βιώνει, σύμφωνα με την πρόβλεψη του ARD, μία εκλογική πανωλεθρία. Η AfD προηγείται σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε νεότερους και μεγαλύτερους ψηφοφόρους.

«Το AfD κερδίζει με μεγάλη διαφορά, ενώ το BSW αγωνιά για την είσοδό του στο κοινοβούλιο και το FDP μένει ξεκάθαρα εκτός. Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ δηλώνει ότι ο Φρίντριχ Μερτς, ”ήταν ένας καλός προεκλογικός αγωνιστής για εμάς”», σχολιάζει η «Handelsblatt».