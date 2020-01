Grammy: Run-DMC και Aerosmith ξανά μαζί στην σκηνή

Το χιπ χοπ συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή με τη ροκ μπάντα από τη Βοστώνη για να ερμηνεύσουν τη μεγάλη επιτυχία τους “Walk This Way.”

Το τραγούδι αρχικά κυκλοφόρησε το 1975 στο κλασικό τρίτο άλμπουμ των Aerosmith “Toys in the Attic” και έφθασε στο Νο. 10 στο Billboard Hot 100 στις αρχές του 1977. Ωστόσο, βρήκε ένα νέο ακροατήριο (στην πραγματικότητα, όχι πλέον τόσο νέο) όταν ο παραγωγός Ρικ Ρούμπιν συνεργάστηκε με τα δύο συγκροτήματα για μια καινούρια έκδοση του τραγουδιού και δημιούργησε το πρώτο single-hit rap-rock.

Το τραγούδι έφτασε στο Νο 4 στο Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο του 1986 και άνοιξε το δρόμο για το απόλυτο rap-rock άλμπουμ, το πρώτο των Beastie Boys, με τίτλο “Licensed to Ill” (παραγωγός του οποίου ήταν επίσης ο Ρούμπιν).

Τα δύο συγκροτήματα βρέθηκαν μαζί στη σκηνή αρκετές φορές, όπως το 1999 σε φιλανθρωπική συναυλία στη Βοστώνη.

Οι Aerosmith είναι από τα πρώτα συγκροτήματα που ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστούν στην τελετή απονομής των Grammy 2020. Η Μπίλι Άιλι, ο Μπλέικ Σέλτον και οι Γκουέν Στέφανι, η Lizzo, η Αριάνα Γκράντε και η Ντέμι Λοβάτο έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι θα τραγουδήσουν στη σκηνή των Grammy.