Μια τελετή που τα είχε όλα: συγκινητικές στιγμές, γέλιο, δάκρυα και τη Χίλαρι Κλίντον να μην εμφανίζεται καν στη σκηνή των Grammy αλλά να κλέβει την παράσταση. "Μαζί" με τον... Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά.

Τα Grammy απονεμήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (σ.σ. βράδυ Κυριακής ώρα ΗΠΑ), με τον Bruno Mars να νικά τον Jay Z και να παίρνει… σπίτι του τα σημαντικότερα βραβεία. Αλλά δεν είχε υπολογίσει πως θα του έκλεβε τη δόξα η μια… ατυχήσασα: η Χίλαρι Κλίντον.

Η γυναίκα που ήθελε να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ, εκείνη που έχασε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο, δεν εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy. Εμφανίστηκε όμως στη… γιγαντοοθόνη.

Η Χίλαρι Κλίντον και ο Ντόναλντ Τραμπ

Παρουσιαστής της βραδιάς ο κωμικός Τζέιμς Κόρντεν. Είχε ετοιμάσει ένα σατιρικό σκετσάκι. Είχε «επιστρατεύσει» γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων η Σερ, ο Τζον Λέτζεντ, ο Σνούπι Ντογκ, να διαβάσουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Φωτιά και Οργή», του Μάικλ Γουλφ. Ένα βιβλίο για τον Ντόναλντ Τραμπ για τους πρώτους μήνες του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το σκετς, ο Κόρμπιν προσπαθεί να κρίνει ποιος από τους καλεσμένους του θα διαβάσει καλύτερα το κείμενο. Και φυσικά, θα πάρει Grammy. Ο καθένας διαβάζει ένα διαφορετικό κομμάτι. Για ευνόητους λόγους φυσικά…

Η Χίλαρι Κλίντον επιλέγει να διαβάζει ένα κομμάτι για τις διατροφικές συνήθειες του προέδρου. «Είχε έναν μακροχρόνιο φόβο πως θα τον δηλητηριάσουν, ένας λόγος που του άρεσε να τρώει στα McDonalds. Κανείς δεν ήξερε ότι θα πήγαινε και το φαγητό είχε ασφαλώς προμαγειρευτεί», διαβάζει η Κλίντον. Και φυσικά ο Κόρμπιν της… δίνει το Grammy.

Οργή από τους… Τραμπ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει αντιδράσει, ακόμα, αλλά το έκαναν άλλοι για εκείνον. Όπως ο μεγάλος του γιος, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ας πούμε. «Το να διαβάζεις ένα βιβλίο γεμάτο ψευδείς ειδήσεις στα Grammy μοιάζει σπουδαίο βραβείο παρηγοριάς αν έχασες την προεδρία. Όσο περισσότερο βγαίνει στην τηλεόραση η Χίλαρι, τόσο περισσότερο ο αμερικανικός λαός συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο», έγραψε στο twitter.

Getting to read a #fakenews book excerpt at the Grammys seems like a great consolation prize for losing the presidency. #GrammyAwards — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 29, 2018

The more Hillary goes on television the more the American people realize how awesome it is to have @realDonaldTrump in office #GrammyAwards2018 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 29, 2018

Η Νίκι Χέιλι, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, έκρινε επίσης μέσω Twitter ότι η εμφάνιση της Κλίντον «κατέστρεψε» την τελετή.

«Πάντα αγαπούσα τα Grammys αλλά το να έχεις καλλιτέχνες να διαβάζουν το βιβλίο «Φωτιά και Οργή» τα κατέστρεψε. Μην καταστρέφετε τη σπουδαία μουσική με σκουπίδια. Κάποιοι από εμάς αγαπούν τη μουσική χωρίς να μπαίνει η πολιτική στη μέση», έγραψε.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) January 29, 2018

Τα Grammy

Πέρα από το… πολιτικό «κομμάτι», ας δούμε τι έγινε στο απολύτως μουσικό μέρος της τελετής. Εκεί όπου ο Bruno Mars και το κέρδισε το Grammy για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς για το 24K Magic.

Τα υπόλοιπα βραβεία:

Τραγούδι της χρονιάς: That’s What I Like των Μπρούνο Μαρς, Μπρόντι Μπράουν, Τζέιμς Φόντλιροϊ και Φίλιπ Λόρενς

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνιδα: Αλίσια Κάρα

Καλύτερο ραπ άλμπουμ: DAMN του Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερο ροκ άλμπουμ: A Deeper Understanding των The War on Drugs

Καλύτερο ποπ άλμπουμ: Divide του Εντ Σίραν

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής: Sleep Well Beast των The National

Καλύτερο άλμπουμ της μουσικής του κόσμου: Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration του νοτιοαφρικάνικου συγκροτήματος Ladysmith Black Mambazo

Καλύτερο άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής: 3-D The Catalogue του συγκροτήματος Kraftwerk

Καλύτερο μουσικό βίντεο: Humble του Κέντρικ Λαμάρ.

Δείτε όλους τους νικητές

Συγκίνηση

Δύο βραβεία Grammy δόθηκαν μεταθανάτια. Το ένα στην Κάρι Φίσερ, για την ηχογραφημένη εκδοχή του βιβλίου της Princess Diarist, το οποίο έχει θέμα τον… Πόλεμο των Άστρων.

Το δεύτερο, για την «καλύτερη ροκ ερμηνεία» πήγε στον Λέοναρντ Κοέν, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2016, στα 82 του, για το τραγούδι και το ομώνυμο άλμπουμ You Want it Darker, που κυκλοφόρησε τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: EPA