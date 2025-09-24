Κόσμος

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά συγγνώμη για τις αναγκαστικές στειρώσεις

Από το Νουούκ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παρουσίασε τις επίσημες συγγνώμες προς τις Γροιλανδές γυναίκες που εξαναγκάστηκαν σε στείρωση ή σε αντισύλληψη για περισσότερα από τριάντα χρόνια
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν στη Γροιλανδία
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν στη Γροιλανδία / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / via REUTERS

Κατά την επίσκεψή της στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, την Τετάρτη (24.09.2025), η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της χώρας της από τα θύματα των αναγκαστικών στειρώσεων που επιβλήθηκαν σε αυτό το δανέζικο έδαφος.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως το 1992, η Δανία ενορχήστρωσε μια εκστρατεία ελέγχου γεννήσεων με στόχο τη μείωση της γεννητικότητας στη Γροιλανδία. «Σήμερα, μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα: συγγνώμη για την αδικία που υποστήκατε επειδή ήσασταν Γροιλανδέζες. Συγγνώμη για όσα σας πήραν και για τον πόνο που σας προκάλεσε αυτό, εξ ονόματος της Δανίας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν ενώπιον δεκάδων θυμάτων, ντυμένων στα μαύρα, που ξέσπασαν σε δάκρυα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τουλάχιστον 4.070 γυναίκες — δηλαδή μία στις δύο σε αναπαραγωγική ηλικία — υποβλήθηκαν σε τοποθέτηση σπιράλ, συχνά χωρίς συναίνεση και σε αρκετές περιπτώσεις από την εφηβεία τους. Οι σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες είναι τεράστιες: εξωμήτριες κυήσεις, επεμβάσεις, στειρότητα, επαναλαμβανόμενες νοσηλείες.

Μια γυναίκα της φυλής των Ινουίτ στέκεται με την πλάτη στραμμένη προς την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν
Μια γυναίκα της φυλής των Ινουίτ στέκεται με την πλάτη στραμμένη προς την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / via REUTERS
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / via REUTERS

Μια οδυνηρή μνήμη

Μεταξύ των θυμάτων, η 66χρονη Κίρστινε Μπέρτελσεν δήλωσε στο AFP ότι αυτή η τελετή της επέτρεψε να προχωρήσει «χωρίς μίσος και οργή». Εξήγησε ότι ήρθε «για να ακούσει τη συγγνώμη», σκεπτόμενη τις δύο εξωμήτριες κυήσεις της, τις μακρές νοσηλείες της και την αφαίρεση μιας σάλπιγγας.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, υπενθύμισε ωστόσο ότι οι συγγνώμες αυτές δεν αρκούν: «Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, επειδή δεν αποδεχόμαστε αυτό που συνέβη», δήλωσε.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Φρεντέρικσεν είχε ήδη παρουσιάσει δημόσια συγγνώμη. Τη Δευτέρα ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου συμφιλίωσης, με στόχο την αποζημίωση των γυναικών που υπήρξαν θύματα των αναγκαστικών στειρώσεων, καθώς και άλλων Γροιλανδών που υπέστησαν διακρίσεις λόγω της καταγωγής τους.

