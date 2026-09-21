Γροιλανδία, ΗΠΑ και Δανία υπογράφουν την Τρίτη την συμφωνία ασφαλείας: «Ευθύνη του ΝΑΤΟ η ασφάλεια της Αρκτικής» λέει η Κοπεγχάγη

«Υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ η Αρκτική» το μήνυμα της Δανίας λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές με τις ΗΠΑ για την ιστορική συμφωνία ασφαλείας της Γροιλανδίας. Ένα από τα όνειρα του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα καθώς εδώ και μήνες πίεζε για «μόνιμο έλεγχο» των ΗΠΑ στο αρκτικό νησί. Την Τρίτη (22.09.2026), Ντόναλντ Τραμπ, Μέττε Φρεντέρικσεν και Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν θα υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι όροι στους οποίους κατέληξαν οι 3 ηγέτες.

Λίγο πριν τις υπογραφές, η Δανία ξεκαθάρισε πως ακόμα και μετά την συμφωνία, η ασφάλεια της Αρκτικής θα είναι υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και όχι μόνο των ΗΠΑ ή και της ίδιας. Αν και όπως αναφέρθηκε οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει -ακόμα- γνωστοί, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μόνιμο έλεγχο των ΗΠΑ». Η ηγεσία της Γροιλανδίας και της Δανίας δεν έχουν σχολιάσει αυτόν τον ισχυρισμό αν και η συμφωνία φαίνεται πως είναι προς όφελος του νησιού της Αρκτικής και θα σέβεται την κυριαρχία του.

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Η συμφωνία θα υπογραφεί την Τρίτη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της πρωθυπουργού της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν και του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες πιέσεων εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία και κατά καιρούς έχει αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής ισχύος για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Οι απειλές του, οι οποίες κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο, προκάλεσαν διπλωματική κρίση στους κόλπους του ΝΑΤΟ και ώθησαν τη Δανία και τη Γροιλανδία σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον με στόχο την εκτόνωση της έντασης.

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«Η συμφωνία θα έχει μια μορφή όπου την ευθύνη για την ασφάλεια στην Αρκτική δεν θα έχουν μόνο η Δανία ή οι ΗΠΑ», δήλωσε την Κυριακή ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TV2. Πρόσθεσε ότι σε μεγάλο βαθμό «το ΝΑΤΟ θα είναι αυτό που θα μεριμνά για την Αρκτική».

Ενίσχυση «της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας»

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε το Σάββατο ότι η συμμαχία καλωσορίζει τη συμφωνία, η οποία «θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας σ’ αυτή τη ζωτικής σημασίας περιοχή».

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος στη διάρκεια της νύκτας ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε να συζητήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας.

«Όμως έχουμε δηλώσει εξαρχής ότι είμαστε ανοικτοί να διασφαλίσουμε τα θεμιτά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα ο Ράσμουσεν στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

Ο Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η συμφωνία δίνει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας και άλλων αναγκών στη Γροιλανδία» και ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να έχει βάση ή στρατιωτική παρουσία εκεί χωρίς τη γραπτή έγκριση της Ουάσινγκτον.

Η Δανία δεν έχει απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ, αν και η Κοπεγχάγη είχε νωρίτερα παραδεχθεί πως επί δεκαετίες δεν επένδυε όσο θα έπρεπε στην άμυνα της Γροιλανδίας και δεσμεύθηκε να επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία της στο νησί, μεταξύ άλλων και με περισσότερα στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Δεν έχουν γίνει γνωστές σημαντικές λεπτομέρειες, περιλαμβανομένου του αν η συμφωνία τροποποιεί την αμυντική συμφωνία του 1951 που αποτελεί τη νομική βάση για την παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας επεδίωξε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη σχετικά με τη συμφωνία.

Ο Έρικ Γένσεν, αντιπολιτευόμενος βουλευτής στη Γροιλανδία, έγραψε στο Facebook ότι διάβασε το σχέδιο συμφωνίας

«Αισθάνθηκα καθησυχασμένος και δεν ανησυχώ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών του νησιού κάνει καλή δουλειά.