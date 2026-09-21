Ο Τσαρλς Σπένσερ «απειλεί» τον βασιλιά Κάρολο: «Γνωρίζω κι άλλα που δεν έβαλα στο βιβλίο» – Η ανησυχία του για την ασφάλεια του Χάρι

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο αδελφός της Τσαρλς Σπένσερ μίλησε σε συνέντευξή του στο BBC για το νέο του βιβλίο το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των αναφορών του στον βασιλιά Κάρολο. Όπως ανέφερε, η συγγραφή του βιβλίου ήταν «καθήκον μου ως αυτόπτη μάρτυρα της Ιστορίας», καθώς ήθελε «να καταγράψει μια για πάντα όσα ήταν αληθινά». Η νέα συνέντευξη έρχεται ενώ ο Σπένσερ βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το Παλάτι.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο Swan Song, ο αδελφός της Νταϊάνα κάνει μια σοκαριστική αποκάλυψη για τον βασιλιά Κάρολο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είχε πει σε τηλεφωνική συνομιλία πως ο κόσμος «θα την ξεχνούσε αρκετά σύντομα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Παλάτι αντέδρασε έντονα, σημειώνοντας ότι ο βασιλιάς γνωρίζει πως «ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη».

Ο Σπένσερ δεν έκανε πίσω. «Είναι θυμωμένος ή είναι ντροπιασμένος;», απάντησε, επιμένοντας ότι θυμάται με ακρίβεια τη συνομιλία.

Όπως είπε, είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Κάρολο μόλις δύο φορές στη ζωή του και εκείνη τη στιγμή ήταν απολύτως συγκεντρωμένος στα λόγια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτές ακριβώς ήταν οι λέξεις που είπε. Σας το υπόσχομαι. Λέω την αλήθεια», τόνισε.

Μιλώντας στη Mail on Sunday, ο Τσαρλς Σπένσερ κατηγόρησε τον βασιλιά για ψυχολογική χειραγώγηση μέσω της ανακοίνωσης του Παλατιού.

«Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι ο βασιλιάς σε έχει υποβάλει σε gaslighting», είπε. «Ήταν εξαιρετικά προκλητικό και χτύπημα κάτω από τη ζώνη, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσε να πει ότι είχα πει ψέματα, χωρίς όμως ο βασιλιάς να μπορεί να διαψεύσει όσα είπα».

«Μου είπαν αρχικά ότι το δυστύχημα δεν ήταν τόσο σοβαρό»

Για τον θάνατο της Νταϊάνα

Ο Σπένσερ βρισκόταν στη Νότια Αφρική όταν η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου 1997. Μαζί της έχασαν τη ζωή τους ο Ντόντι Φαγιέντ και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Μιλώντας στο BBC, αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για το πώς πληροφορήθηκε τον θάνατό της.

Δέχθηκε ένα τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα από την αδελφή του Τζέιν Φέλοους, η οποία του είπε ότι η Νταϊάνα είχε εμπλακεί σε τροχαίο, αλλά «δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό».

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει, άρχισε να δέχεται ολοένα και πιο ανησυχητικά τηλεφωνήματα.

«Και τότε η αδελφή μου Τζέιν είπε: “Φοβάμαι ότι πέθανε”. Ξεκίνησε… σαν ένα μικρό τροχαίο και μετά έγινε ένα σπασμένο πόδι, ίσως ένας τραυματισμός στο κεφάλι και στη συνέχεια θάνατος».

Ο Σπένσερ περιέγραψε επίσης τις ώρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα κιι ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον τότε πρίγκιπα Κάροολο στο σπίτι του στο Κέιπ Τάουν.

Ο Κάρολος τού μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε στα παιδιά του, Γουίλιαμ και ΧΣάρι τον θάνατο της μητέρας τους στο Μπαλμόραλ.

«Ένιωσα ότι υπήρχε ένας κάπως χαρούμενος τόνος», είπε ο Σπένσερ.

«Είχα δεχθεί εκείνη την ημέρα πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που νοιάζονταν, ανθρώπους που ήταν συγκλονισμένοι… και απλώς ένιωσα μια ελαφρότητα στον τόνο του σχετικά με τον θάνατο της Νταϊάνα που πραγματικά με ενόχλησε».

Στο βιβλίο του, ο Σπένσερ συγκρίνει τον τόνο του Καρόλου με εκείνον «ενός ανθρώπου που είχε κερδίσει το λαχείο» και αναφέρει ότι υποψιάζεται πως η αντίδρασή του μπορεί να συνδεόταν με την αντίληψη ότι ο θάνατος της Νταϊάνα θα του επέτρεπε να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, τη σημερινή βασίλισσα Καμίλα.

Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να γνωρίζει με βεβαιότητα τι σκεφτόταν ο Κάρολος, ο αδελφός της Νταϊάνα απάντησε: «Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Λέω ότι, από τον τόνο του, αυτή είναι μια πιθανότητα που υποθέτω».

«Γνωρίζω πολλά πράγματα για τον βασιλιά που δεν έβαλα στο βιβλίο»

Ο Σπένσερ εξήγησε ότι η απόφασή του να γράψει το βιβλίο σχετίζεται με τη δική του αίσθηση θνητότητας και με την επιθυμία του να αφήσει καταγεγραμμένα όσα θεωρεί ότι είναι αληθινά.

«Έχω επίγνωση της θνητότητας και ήθελα απλώς να καταγράψω μια για πάντα όσα ήταν αληθινά», είπε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι γνωρίζει πολλά ακόμη πράγματα για τον βασιλιά Κάρολο τα οποία επέλεξε να μην συμπεριλάβει στο βιβλίο, επειδή δεν τα θεωρούσε σχετικά.