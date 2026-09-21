Ρωσία: Το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να επικρατεί με ποσοστό άνω του 57% στις βουλευτικές εκλογές

Καμία έκπληξη δεν προκαλεί η επικράτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας που ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή (20.09.2026). Το κόμμα του κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία, την ώρα που επιθέσεις της Ουκρανίας αμαύρωσαν τις εκλογές. Η Μόσχα διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει.

Το ρωσικό κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές τις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε δοκιμή σχετικά με την υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, μετά την καταμέτρηση του 95% και πλέον των ψήφων.

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Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων, ανέφερε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021, την τελευταία φορά που διεξήχθησαν εκλογές για την Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία, ανέφερε η επιτροπή.

Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, τις πρώτες αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη με την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

Η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερο σασπένς στη χώρα όπου η έκφραση οποιασδήποτε διαφωνίας δημόσια καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές και το μοναδικό κόμμα που εναντιώνεται ανοικτά στον πόλεμο, το Γιάμπλακο, αποκλείστηκε από τη συμμετοχή.

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«Μέτρα αποκλιμάκωσης»

Πέρα από την παράταξη του ενοίκου του Κρεμλίνου, μόνο κόμμα που υποστηρίζουν λιγότερο ή περισσότερο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, οι κομμουνιστές του ΚΚΡΟ, οι εθνικιστές του LDPR, οι συντηρητικοί της Δίκαιης Ρωσίας, οι φιλελεύθεροι του Κόμματος των Νέων Προσώπων, εξασφάλισαν το πράσινο φως των αρχών να συμμετάσχουν.

Η πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής Έλλα Παμφίλαβα δήλωσε πως τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα Δευτέρα (21.09.2026) στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Θυμίζοντας την οδυνηρή πραγματικότητα του πολέμου που σημαδεύεται τους τελευταίους μήνες από την κλιμάκωση των πληγμάτων και στις δυο πλευρές των συνόρων, η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας αμαυρώθηκε από ουκρανική επιδομή στην οποία εξαπολύθηκαν πάνω από χίλια drones.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και άλλοι περίπου είκοσι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε εξάλλου λεωφορείο στην περιφέρεια της Χερσώνας, τομέα της νότιας Ουκρανία που ελέγχει η Ρωσία, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανάμεσά τους υπάλληλο της εκλογικής επιτροπής, ανακοίνωσε αυτή η τελευταία.

Στην ίδια τη Μόσχα, μεγάλο διυλιστήριο υπέστη ζημιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση «άνευ προηγουμένου», η οποία «προφανώς σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει προβλήματα στις εκλογές».

Χθες βράδυ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «θα συνεχίσει και θα εντείνει» τα πλήγματα με «όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο» σε αντίποινα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως τα πλήγματα του στρατού του «είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην περιφέρεια της Μόσχας» και ότι χρησιμοποιήθηκαν κάπου δέκα διαφορετικά οπλικά συστήματα. Ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος δεν σταματούν την κλιμάκωση των πληγμάτων τους τελευταίους μήνες, ο ουκρανός πρόεδρος συζήτησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παροτρύνει τις τελευταίες ημέρες να σταματήσουν οι επιδρομές εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Ανέφερε ότι συμφώνησαν να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη και ότι συζήτησαν «ιδέες» για «μέτρα αποκλιμάκωσης».

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως έπληξε ουκρανικά φορτηγά πλοία, το λιμάνι του Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (21.09.2026) πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας BDU Logistics στην περιφέρεια του Κιέβου.