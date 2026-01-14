Γροιλανδία: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για την αποκλιμάκωση της κρίσης – Συνεχίζει να απειλεί ο Τραμπ

Σήμερα (14.01.2026) η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών της Γροιλανδίας, της Δανίας, των ΗΠΑ και του Αμερικανού αντιπροέδρου με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης που προκλήθηκε από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου περί προσάρτησης του αρκτικού νησιού στις ΗΠΑ.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, με την Γροιλανδή ΥΠΕΞ, Βίβιαν Μότζφελντ και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο ώστε να συζητήσουν για τη Γροιλανδία. Παρών και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ζήτησε από μόνος του να συμμετάσχει στην κρίσιμη συνάντηση.

Και οι 4 πολιτικοί θα ασχοληθούν με την αναταραχή που προκάλεσε -για ακόμη μία φορά- ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις νέες απειλές του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε δημόσια πως θέλει τη Γροιλανδία καθώς μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια των ΗΠΑ. Πέρα από τα πλούσια ορυκτά του, το νησί βρίσκεται και σε στρατηγική θέση για τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς μέσω αυτής θα μπορέσουν να περιορίσουν την επέκταση της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή ότι θα το πράξει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Γεωπολιτική κρίση με φόντο τη Γροιλανδία

Σύμφωνα με την Πένι Νάας, ερευνήτρια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ (GMFUS), ένα κέντρο μελετών των διατλαντικών σχέσεων, η σημερινή συνάντηση μπορεί να είναι σύντομη, αν οι Αμερικανοί επιμείνουν στην απαίτησή τους να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ανεξαρτήτως κόστους.

Ωστόσο, «αν υπάρξει μια μικρή απόχρωση διαφοροποίησης, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική συζήτηση», εκτίμησε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και, αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία δεν θα ανήκει στις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα κυβερνάται από τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ», τόνισε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές του Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ε, καλά, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν ξέρω τίποτα (για τον Γροιλανδό πρωθυπουργό), αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για εκείνον», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Νίλσεν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν εκτίμησε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς στην «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον πιο στενό μας σύμμαχο».

Η Δανία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ, απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν προστατεύει επαρκώς τη Γροιλανδία έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Κοπεγχάγη υπενθυμίζει ότι έχει, μεταξύ άλλων, επενδύσει σχεδόν 90 δισεκατομμύρια κορώνες (12 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική.

Λίγο μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου -αποτελούμενη κυρίως από Δημοκρατικούς, αλλά και έναν Ρεπουμπλικανό- θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τη Δανία.

«Οι συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου Τραμπ προς τη Γροιλανδία είναι ανώφελες και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποδυναμώνουν τη συμμαχία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν που θα πάρει μέρος στην αντιπροσωπεία αυτή.