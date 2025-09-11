Guardian: Μετά την εισβολή των ρωσικών drones, η Πολωνία είναι πιο κοντά από ποτέ σε στρατιωτική σύγκρουση

«Η Πολωνία είναι πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, ενώ οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σκέφτονται το πώς και το εάν απαντήσουν στην εισβολή των drones από τα εδάφη της Ρωσίας.

Η Πολωνία έθεσε σε λειτουργία τις δικές της και τις ΝΑΤΟϊκές αεροπορικές άμυνες, καταρρίπτοντας τουλάχιστον 3 drones προερχόμενα από τα εδάφη της Ρωσίας. Η Μόσχα ωστόσο ξεκαθάρισε πως τα drones προορίζονταν για στόχους στην Ουκρανία. Η Βαρσοβία έχει ξεκαθαρίσει ήδη ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, αποκαλύπτει ο Guardian.

Μερικές από αυτές τις παραβιάσεις έγιναν από εδάφη της Λευκορωσίας. 4 πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των 2 που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σοφ, δήλωσε ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή αναχαίτισης των drones. Τουλάχιστον 3 από αυτά καταρρίφθηκαν.

Ο Τουσκ, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση. Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια».

Στα social media από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε για τα drones στην Πολωνία: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ορίστε!»

«Όταν ένα ή δύο drones το κάνουν, είναι πιθανό να επρόκειτο για τεχνικό λάθος, αλλά… σε αυτήν την περίπτωση υπήρξαν 19 παραβιάσεις και απλώς είναι απίστευτο ότι αυτό θα μπορούσε να είναι τυχαίο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ επιθέσεις στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας μεγάλα, καμικάζι drones βασισμένα σε ιρανικό σχέδιο και γνωστά ανεπίσημα ως «Shaheds». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι 415 drones και 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην νυχτερινή επίθεση, τα περισσότερα με στόχο τα δυτικά τμήματα της χώρας. Ένα άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή Ζιτόμιρ.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τις χώρες του ΝΑΤΟ να ξεκινήσουν μια ισχυρή αντίδραση στην εισβολή στην Πολωνία.

Η Μόσχα ξεκαθαρίζει πως «δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε στόχους στο έδαφος της Πολωνίας», χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι τα drones της έχουν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ο Ντόναλντ ουσκ επέμεινε ότι δεν υπάρχει «λόγος πανικού», αλλά είπε ότι η Πολωνία είχε επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία. Το άρθρο 4 έχει επικαλεστεί μόνο 7 φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949, με την τελευταία φορά το 2022 αμέσως μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση, γνωστή ως «Zapad», η οποία έχει εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή και οδήγησε την Πολωνία στο κλείσιμο όλων των χερσαίων συνόρων της με τη Λευκορωσία.

Η εισβολή της Τετάρτης στην Πολωνία ήταν η πρώτη αναφερόμενη περίπτωση όπου οι αμυντικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν άμεσα ρωσικά drones. Η Πολωνία βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε ένα χωριό στη νότια Πολωνία το 2022, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους.