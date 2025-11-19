Γυμνός ποδηλάτης δέχεται μπουνιά από διερχόμενο μοτοσικλετιστή – Τον πέρασε για ανώμαλο

Οργή έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει έναν άντρα πάνω σε μία μηχανή να χτυπά έναν γυμνό ποδηλάτη και να τον ρίχνει στον δρόμο. Ο ποδηλάτης έπαιρνε μέρος σε μία φιλανθρωπική δράση.

Ο 46χρονος Λι Τέρνιτζ, που επέβαινε στη μηχανή, επιτέθηκε στον ποδηλάτη, αλλά και σε δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν σε παμπ.

Στο υλικό που δημοσιεύθηκε από την Εισαγγελία, ο ποδηλάτης φαίνεται να κινείται γυμνός σε κατοικημένο δρόμο στο Κόλτσεστερ του Έσεξ, στο Λονδίνο, στις 9 Αυγούστου. Ο Τέρνιτζ, θεωρώντας ότι οι γυμνοί ποδηλάτες ήταν «ανώμαλοι», επιτάχυνε με τη μηχανή του, πλησίασε τον έναν και τον γρονθοκόπησε, ρίχνοντάς τον βίαια στο οδόστρωμα πριν εξαφανιστεί.

Όπως αποδείχθηκε, οι ποδηλάτες συμμετείχαν στο World Naked Bike Ride, μια διεθνή γυμνή ποδηλατοδρομία με περιβαλλοντικό μήνυμα – κάτι που ο δράστης αγνοούσε εντελώς.

Ο δημοτικός υπάλληλος καταδικάστηκε τελικά σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή δύο ετών.