Γυναίκα στις ΗΠΑ κρατούσε φυλακισμένο για 20 χρόνια τον θετό της γιο: Εικόνες από το σπίτι – κολαστήριο

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που έρχεται από τις ΗΠΑ, όπου μία μητέρα κρατούσε αιχμάλωτο για 20 χρόνια τον θετό της γιο.

Ο εφιάλτης για τον 32χρονο σήμερα άνδρα ξεκίνησε σε ηλικία 12 ετών στο διαμέρισμα όπου διέμεναν με τη θετή του μητέρα στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ.

Ήταν περασμένος Φεβρουάριος όταν ο άνδρας κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι της φρίκης», αφού πρώτα έβαλε φωτιά, χρησιμοποιώντας χαρτί και αντισηπτικό. Οι Αρχές, σύμφωνα με το CNN, βρέθηκαν μπροστά σε ένα συγκλονιστικό θέαμα. Ο άνδρας, ο οποίος έχει ύψος 1,75 μ. ζύγισε μόλις 32 κιλά.

Το θύμα υποστήριξε στους αστυνομικούς πως κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του σε ένα μικρό δωμάτιο, ασφαλισμένο με λουκέτο και τάβλες, με τις Αρχές να φέρνουν στο «φως» φωτογραφίες από το σπίτι – κολαστήριο. Στις εικόνες μπορεί κανείς διακρίνει, μεταξύ άλλων, τα ίχνη της φωτιάς στους μαυρισμένους τοίχους, τα καμένα έπιπλα, τη μούχλα και τα σκουπίδια, φωτογραφίες που «μαρτυρούν» τον εφιάλτη που ζούσε εδώ και 20 χρόνια ο άνδρας στα χέρια της μητριάς του.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής σε ποιο δωμάτιο κρατούνται αιχμάλωτος και αν τα ίχνη από τις φλόγες προέρχονται από τη φωτιά που έβαλε για να δραπετεύσει ή αν υπήρχαν από πριν.

Η Κίμπερλι Σάλιβαν, η 56χρονη μητριά του θύματος, η οποία κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο σπίτι, κατηγορείται για απαγωγή και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης. Η γυναίκα δήλωσε αθώα ενώπιον του δικαστηρίου και αφέθηκε ελεύθερη καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων.

«Όσο φρικτές κι αν είναι οι κατηγορίες, η κυρία Σάλιβαν παραμένει αθώα (μέχρι αποδείξεως του εναντίου) στα μάτια του νόμου και αυτό δεν αλλάζει όσοι άνθρωποι και αν τη μισούν» δήλωσε ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, Ιωάννης Καλοΐδης.

