Γυναικοκτονία στο Κουίνς των ΗΠΑ: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 34χρονη σύζυγό του γιατί υποπτευόταν ότι τον είχε απατήσει

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση δολοφονίας της 34χρονης Σαλίσα Αλί στο Κουίνς, για την οποία κατηγορείται ο 74χρονος σύζυγός της, Ρούπτσαντ Σιμπό.

Οι αρχές στο Κουίνς των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο κίνητρο της δολοφονίας να ήταν η ζήλια, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ο άνδρας πίστευε πως η σύζυγός του τον είχε απατήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατηγορία σε βάρος του απαγγέλθηκε μετά την ανατριχιαστική ανακάλυψη διασκορπισμένων τμημάτων της σορού της 34χρονης, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαμελιστεί. Οι Αρχές εντόπισαν το κεφάλι, τα πόδια και ένα χέρι της γυναίκας κοντά στο αεροδρόμιο JFK, αξιοποιώντας δεδομένα από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που έδειχναν ότι ο Σιμπό βρισκόταν στην περιοχή το περασμένο καλοκαίρι, μία ημέρα μετά την τελευταία φορά που η Αλί είχε θεαθεί ζωντανή.

Η άτυχη κοπέλα, που καταγόταν από το Τρινιντάντ, είχε ξεκινήσει σχέση με τον 74χρονο το 2023 και τον παντρεύτηκε αναζητώντας μια νέα αρχή στις ΗΠΑ.

Τελευταία φορά επικοινώνησε με την οικογένειά της μέσω FaceTime στις 13 Ιουλίου 2025 και την επόμενη ημέρα δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της ως βοηθός υγείας κατ’ οίκον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύζυγός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 19 Ιουλίου, έπειτα από παρότρυνση της μητέρας της, ωστόσο γείτονες ανέφεραν ότι δεν φαινόταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν εργάτες καθαριότητας εντόπισαν σε έλος κοντά στο JFK μια μπλε κουβέρτα δεμένη με κίτρινο σχοινί.

Η ταυτοποίηση μέσω DNA έδειξε ότι ανήκε στην 34χρονη, ενώ έρευνα στο σπίτι του 74χρονου αποκάλυψε πλαστικό περιτύλιγμα και σχοινί παρόμοιο με εκείνο που είχε χρησιμοποιηθεί για να δέσει το κορμί της.